Nous allons accueillir 500 réfugiés syriens par année, en moyenne, pour non seulement aider avec cette cause humanitaire, mais aussi pour faire croître notre population et assurer que nous avons une main-d’œuvre capable de combler les postes qui seront à combler dans les années à venir , a annoncé Brian Gallant lors de son passage à Fredericton, vendredi matin.

Brian Gallant, chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, s'est arrêté dans une petite entreprise de la région de Fredericton, vendredi matin, où il a présenté le plan de son parti pour faire croître la population de la province. Photo : Radio-Canada/Paul Landry

Le chef libéral reconnaît que l’installation de réfugiés syriens dans la province n’a pas été parfaite dans tous les cas, mais il estime que la province a quand même connu du succès en la matière. Il dit que l’accueil de réfugiés a contribué à faire croître des communautés et à les diversifier.

Le Nouveau-Brunswick a déjà accueilli et appuyé plus de 1600 réfugiés syriens, souligne Brian Gallant.

Le chef libéral promet aussi de travailler avec les associations professionnelles pour développer des pratiques équitables, raisonnables et constantes en matière de reconnaissance des compétences acquises à l’étranger et ailleurs au Canada.

Brian Gallant compte aussi créer un guichet unique pour aider les travailleurs canadiens – ceux qui ont quitté le Nouveau-Brunswick et qui désirent y revenir comme ceux qui voudraient s'y établir – à trouver de l’emploi dans la province. Il est question de les aider à obtenir une entrevue d’embauche, ainsi qu’à chercher un logement et une garderie, entre autres.