Jusqu'à maintenant, ces discussions ont toujours eu lieu à huis-clos.

Pour la représentante du parti Sherbrooke citoyen, il ne fait aucun doute que les débats entourant la préparation du budget doivent être transparents. Le budget de la ville, c’est la pièce maîtresse qui orientera l’année politique qui nous attend. Non seulement ça impacte le compte de taxes des contribuables, mais ça influence également la sécurité des piétons et des cyclistes, l’offre de transport en commun, la qualité de l’eau de nos rivières, le financement des événements et des organismes, etc. , dit-elle.

Selon Mme Beaudin, d'autres villes rendent déjà publiques les discussions entourant la préparation de leur budget. C'est le cas de Montréal et Gatineau.