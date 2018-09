En conférence de presse vendredi matin, M. Bernier a indiqué que son nouveau parti allait donner « la priorité aux Canadiens ordinaires » et « remettre le pouvoir entre les mains des citoyens ».

Il a critiqué la façon de faire des « anciens partis », libéral, néo-démocrate, mais aussi conservateur, a-t-il souligné, qui « tentent d’attirer des votes […]en faisant du raccolage pour cibler divers groupes et en divisant les Canadiens en petites tribus avec des promesses et des privilèges ».

Personne ne parle au nom de tous les Canadiens. Le député de Beauce, Maxime Bernier

Maxime Bernier dit plutôt vouloir promouvoir la liberté et la responsabilité individuelle, en diminuant la taille de l’État afin que les gens puissent « se prendre en mains ».

Rappelant sans la nommer son opposition au système agricole de la gestion de l’offre, Maxime Bernier dit vouloir s’en prendre aux « taxes, programmes et règlements qui protègent les industries de la concurrence, créent des obstacles au commerce et obligent les consommateurs à payer plus pour des biens et des services ».

Se faisant l’apôtre des « solutions de rechange privées », le chef du PPC compte aussi abolir les « services gouvernementaux inefficaces » et la péréquation, « qui distribuent injustement la richesse de certaines provinces à d’autres et laisse les provinces pauvres dans la pauvreté ».

Maxime Bernier dit avoir de nombreux appuis à travers le Canada, dont ceux de donateurs qui lui ont déjà permis de recueillir 140 000 $.

Le PPC vise présenter des candidats dans toutes les circonscriptions du pays aux élections générales de 2019.

Départ du Parti conservateur fin août

Le 23 août dernier, Maxime Bernier a annoncé qu’il quittait le Parti conservateur et qu’il avait l’intention de mettre sur pied un « véritable parti conservateur ».

Il se disait en désaccord avec les positions de son ancien parti, notamment dans les dossiers de la gestion de l’offre, de la renégociation de l’ALENA, de l’immigration et de la péréquation.

Quelques jours plus tôt, il avait publié une série de tweets où il avait fait part de ses positions sur l’immigration et le multiculturalisme, positions dont le Parti conservateur s’était dissocié.

Le torchon brûlait depuis juin entre le député beauceron et son parti, depuis que le chef conservateur, Andrew Sheer, avait exclu M. Bernier de son cabinet fantôme.

Cette expulsion a fait suite à la publication sur Internet, par Maxime Bernier, d’extraits d’un livre qu’il a écrit, mais qu’il avait promis de ne pas publier, compte tenu de la controverse que le document avait suscitée au sein du caucus conservateur.

Dans l’extrait publié sur le web, M. Bernier alléguait que lors de la course à la direction du parti, en mai 2017, Andrew Scheer avait recruté de « faux conservateurs » qui lui avaient permis de remporter la direction du parti. Il faisait référence aux nombreux agriculteurs qui avaient voulu faire obstacle à sa candidature en raison de son opposition au système de gestion de l'offre pour les produits laitiers, les œufs et la volaille.