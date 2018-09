La province insulaire a connu plusieurs semaines de temps anormalement chaud et sec, cet été. Ces conditions sont de mauvais augure pour les cultivateurs de pommes de terre.

Le directeur général de la Commission de la pomme de terre de l'Île-du-Prince-Édouard, Greg Donald, croit qu'il va être difficile pour les cultivateurs d'obtenir de bonnes récoltes.

Ça va être un défi [pour les cultivateurs] d'avoir une récolte moyenne cette année. Greg Donald, directeur général de la Commission de la pomme de terre de l'Île-du-Prince-Édouard.

Greg Donald dit qu'il est déjà trop tard pour certaines variétés précoces de pommes de terre, qui vont être plus petites cette année. Mais il reste, selon lui, encore un peu de temps pour les variétés plus tardives, à condition qu'il pleuve en quantité suffisante au cours des prochaines semaines.

Les cultivateurs de pommes de terre de l'île disent que la météo leur donne du fil à retordre depuis quatre ou cinq ans. Ils constatent que les périodes de sécheresse sont de plus en plus longues, et les températures, de plus en plus élevées.

L'an dernier, l'Île-du-Prince-Édouard a même dû importer des pommes de terre pour répondre à la demande de ses usines de transformation.