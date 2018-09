L'album, qui sortira le 16 novembre, s'intitule Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.

Le groupe, un des plus populaires du rock alternatif des années 90, a sorti l'une des chansons de l'album, intitulé Silvery Sometimes (Ghosts), un titre qui rappelle le son pop plus accessible adopté par les Pumpkins à la fin des années 90.

Billy Corgan, leader historique du groupe, a réuni le guitariste James Iha et le batteur Jimmy Chamberlin pour la première fois depuis 2000 pour une tournée de concerts centrés sur les plus gros succès du groupe.

Après la séparation du groupe en 2000, Billy Corgan a continué à enregistrer des albums sous le nom de Smashing Pumpkins, mais avec de nouveaux musiciens.

Toutefois la bassiste des débuts D'arcy Wretzky, qui a eu une relation particulièrement tendue avec Corgan et des problèmes de drogue, reste absente de cette reformation.

D'Arcy Wretzky a accusé Corgan de chercher à la ramener dans le groupe par besoin d'argent après l'échec de son projet de lancement de ligue de catch professionnel.

Le groupe reformé avait auparavant sorti un autre morceau qui va apparaître sur le prochain album, Solara.

Le groupe de Chicago a enregistré le nouvel album avec le producteur Rick Rubin, qui s'est fait connaître en travaillant avec les Beastie Boys avant de collaborer avec un grand nombre d'artistes de premier plan du hip-hop, du métal et de la pop.