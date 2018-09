L’examen sera seulement lancé à la fin de l’année prochaine puisqu’il doit d’abord être révisé par des spécialistes et une note de passage définie. Il sera toutefois mis à l’essai au début de 2019 partout au pays, en français et en anglais.

Son adoption éventuelle par les associations provinciales responsables de la certification des infirmières sera volontaire.

Au Nouveau-Brunswick, l’examen actuel utilisé par l’Association des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick, le NCLEX-RN a été vertement dénoncé à cause du taux d’échec élevé des diplômées francophones.

Le taux de réussite à l’examen d’entrée à la profession est passé de 91 % en 2014 à 32 % seulement après son adoption, l’année suivante, chez les francophones, ce qui a amené l’ancienne commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick à conclure qu’il viole la Loi sur les langues officielles.

Le NCLEX-RN a été développé aux États-Unis et a été traduit pour les candidates francophones, au Canada. Or divers intervenants ont dénoncé la mauvaise qualité de la traduction et le fait que les documents de préparation à l’examen ne sont disponibles qu’en anglais.

L’Association canadienne des écoles de sciences infirmières, une organisation bilingue, dit s’être assurée que le nouvel examen soit réellement bilingue.

Les questions sont écrites et révisées en français et en anglais, et 25 % des questions contenues dans la banque pour l’examen ont été rédigées en français par des francophones , précise-t-elle, par communiqué.

Plus de détails à venir