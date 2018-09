Jolaine Cauvier a créé l'organisme en juin 2017 pour répondre à un besoin qui n'était pas comblé, dans la région. Notre mission, elle est toute simple. C'est d'être gardien de l'autonomie des personnes qui en ont besoin , mentionne-t-elle.

L'un des chiens Canid'aide Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

Kaella Samm Cauvier, qui est entraîneuse, est aux prises avec un trouble du spectre de l'autisme. Elle a dressé son chien et a réalisé tous les bienfaits de sa présence afin de diminuer son anxiété en public.

Kaella Samm Cauvier, aux prises avec un trouble du spectre de l'autisme, a dressé son chien Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

Son chien peut détecter sa nervosité et entendre son rythme cardiaque, pour savoir lorsqu'elle est plus nerveuse et anxieuse.

Le chien va détecter les symptômes qui précèdent la crise d’anxiété et va alerter son usager. Kaella Samm Cauvier, entraîneuse Canid'aide

Kaella Samm Cauvier, entraîneuse chez Canid'aide Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

Elle a donc décidé d'aider d'autres personnes comme elle. Elle a suivi une formation et entraîne maintenant les chiens offerts par l'organisme aux personnes aux prises avec un trouble du spectre de l'autisme ou qui sont handicapées ou à mobilité réduite.

Les chiens peuvent être formés lorsqu'ils sont tout petits ou lorsqu'ils sont adultes Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

Canid'aide reçoit des demandes d'un peu partout au Québec. La demande est forte, chaque semaine on reçoit des demandes, on a même des demandes de l’extérieur de notre région auxquelles, pour le moment, on peut répondre , mentionne Jolaine Cauvier.

Le dossard que portent les chiens d'assistance en formation Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

L'organisme a toutefois besoin d'obtenir plus de financement pour pouvoir offrir ce service gratuitement. On est quand même privilégié parce que le conseil d’administration œuvre bénévolement. Mais il y a quand même des frais vétérinaires, la nourriture, donc c’est sûr que cela prend des sous , précise Jolaine Cauvier.

