Le port néo-brunswickois était un centre de service pour le projet marémoteur du bassin des Mines, en Nouvelle-Écosse, dirigée par l’entreprise irlandaise OpenHydro Group.

Cette dernière a fait faillite en juillet lorsque son entreprise mère, Naval Energies, de la France, a annoncé qu’elle ne financerait plus de projets marémoteurs. La nouvelle est tombée deux jours après la mise en marche de l’hydrolienne d’OpenHydro au fond du bassin des Mines.

L’hydrolienne haute de cinq étages reste ancrée sur le fond marin et elle tourne au gré des puissantes marées de la baie de Fundy, mais elle ne transmet pas d’énergie au réseau néo-écossais.

CBC a obtenu des copies de plusieurs demandes en justice déposées à la Cour fédérale et à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse contre la filiale OpenHydro Technology Canada.

Les documents font état de dettes totalisant 2,6 millions de dollars pour divers services allant de la manutention dans le port de Saint-Jean à des travaux sous-marins dans le bassin des Mines.

Le port de Saint-Jean fait partie des créanciers, affirme Paula Copeland, directrice des communications de l’autorité portuaire. De l’équipement d’OpenHydro se trouve toujours dans le port, dans une aire clôturée, précise-t-elle.

L’entreprise DP World, qui exploite un terminal dans le port, réclame 226 000 $ à OpenHydro Technology Canada.

Une grande structure servant à soutenir l’hydrolienne lorsqu’elle n’est pas immergée se trouve toujours dans le port. Elle est aussi retenue pour mauvaises créances, comme d’autres pièces d’équipement rangées dans un espace clôturé.

Scotia Tide, la plus grande barge transporteuse de charge lourde en Atlantique, un autre actif d’OpenHydro, est aussi retenue dans le port par l’entreprise néo-écossaise RMI Marine. Cette dernière a effectué des travaux de plongée et déployé des navires d’appui au site de l’hydrolienne.

La barge en forme de catamaran a été commandée par Cape Sharp Tidal, le partenariat créé par les entreprises OpenHydro Canada et Emera, de la Nouvelle-Écosse. Elle a été lancée en décembre 2015 au chantier naval de Pictou.

La barge Scotia Tide est retenue dans le port de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, pour mauvaises créances. Photo : CBC

RMI Marine réclame 444 000 $ pour ses services.

L’entreprise Sancton Access, de Saint-Jean, qui se spécialise dans les échafaudages, a aussi déposé une réclamation pour la barge Scotia Tide. Elle fait état d’une créance de 133 000 $.

L’entreprise Jamac Painting and Sandblasting, également de Saint-Jean, réclame pour sa part 342 000 $.

L’entreprise allemande BBC Chartering Carriers, propriétaire du navire BBC Emerald, réclame 879 000 $ pour avoir transporté le centre de contrôle de l’hydrolienne de l’Irlande à Saint-Jean.

Deux entreprises néo-écossaises, Seaforth Geosurveys et Huntley's Sub Aqua Construction, réclament respectivement 422 000 $ et 152 000 $.

Contestation judiciaire en Irlande

Les bureaux d’OpenHydro à Dublin restent ouverts. Environ une quinzaine de personnes y travaillent.

Entre-temps, une contestation judiciaire inhabituelle se trouve devant les tribunaux irlandais. Un petit groupe d’actionnaires d’OpenHydro a obtenu un report de la liquidation de l’entreprise et espère trouver de nouveaux investisseurs.

Le groupe comprend des fondateurs d’OpenHydro qui croyaient à la viabilité de l’énergie marémotrice et qui ont développé l’entreprise avant de la vendre à Naval Energies. Ils possèdent ensemble 12 % des actions d’OpenHydro.

Ils se passionnent pour cette technologie, explique leur avocat à Dublin, Michael Murphy. Ils croient toujours qu’elle fonctionne et, qu’elle va continuer d’être associée à l’Irlande.

La Cour d’appel d’Irlande a accordé au groupe, mardi, au délai jusqu’au 4 octobre. Le groupe devra alors démontrer à la cour qu’il a trouvé de nouveaux investisseurs.

D'après un reportage de Connell Smith