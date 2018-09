Un texte de Jean-François Morissette

La question des salaires de médecins a été la première à amener l’Ontario dans la joute opposant, Philippe Couillard, François Legault, Jean-François Lisée et Manon Massé.

L'entente avec les médecins spécialistes a été dénoncée par le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), qui a notamment déploré que les médecins québécois gagnent plus que ceux de l’Ontario.

Même Gaétan Barrette dit avouer que les médecins spécialistes au Québec gagnent plus qu'en Ontario. Ils gagnent 400 000$. C'est de l'argent qu'on n'a pas mis dans les CHSLD , s’est exclamé M. Legault.

M. Lisée lui a rétorqué que ce n’était pas au gouvernement ontarien de décider de la rémunération des médecins.

Ce n’est pas Doug Ford, le premier ministre de l’Ontario, qui va décider combien on paye les médecins au Québec , a-t-il dit.

Début du graphique (passez à la fin) Ontario en vedette au #debatQc mais attention: c’est aussi la 2e province qui dépense le moins par habitant dans ses services en santé (après la CB) #PolQc pic.twitter.com/ZalHU8AAVK — Christian Noël - SRC (@CNoelSRC) 14 septembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

L’Ontario a aussi été donné en exemple sur le sujet du salaire minimum par Manon Massé, qui a affirmé qu’aucun emploi n’avait été perdu après que le salaire minimum ait augmenté à 14 $ de l’heure en janvier dernier.

Les chefs de partis ont aussi été questionnés sur l’écart important qui existe entre les redevances que les gouvernements du Québec et de l’Ontario perçoivent sur l’eau : 70 $ par million de litres puisés contre 503 $, respectivement.

Philippe Couillard s’est porté à la défense du système en place.

Le Québec a 3 % des réserves mondiales d’eau douce. C’est une richesse phénoménale. On en prélève des redevances. Je sais bien que vous trouvez que le niveau est différent. Mais on a beaucoup plus d’eau qu’en Ontario , a-t-il répondu.

Début du graphique (passez à la fin) Ontario = El Dorado du #DebatQc ? Pas pour les $ de l’assurance-auto 🚗 (tableau du groupement des assureurs automobiles) Faut pas l’oublier. pic.twitter.com/wq4RpC8qX4 — Christian Noël - SRC (@CNoelSRC) 14 septembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Des internautes amusés

Les internautes se sont amusés d’entendre ces nombreuses mentions de la province voisine.

Début du graphique (passez à la fin) Donc, il faut faire comme l’Ontario et ne pas faire comme l’Ontario. #Debat2018 — André Ducharme (@AndreDucharme) 14 septembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Fun fact: Le débat des chefs est commandité par tourisme Ontario .#jeregrettemeschoixdevie — Katherine Levac (@KateLevac) 14 septembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) C’est la première fois que je regarde un débat complet sur les élections en Ontario. #debatQC — Vincent Bolduc (@VincentBoldu) 14 septembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) J'hésitais entre voter pour le Parti Rhinocéros, la NOuvelle Zélande et les autre partis. Le débat m'a convaincu: le 1er octobre je vote pour le Parti Ontario #debat2018 #DébatQC #DébatsDesChefs — Natalie (@futilites) 14 septembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Au revoir pays Scandinaves, bonjour l'Ontario. #debatQC #debat2018 — Valérie Blondeau (@v_Manouche) 14 septembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Grâce au débat, j’apprend plein de choses sur l’Ontario ! #débatQc — Guy A Lepage (@guyalepage) 14 septembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Le débat des chefs jusqu'à maintenant. #débatqc #polqc pic.twitter.com/s9HwKv5O35 — Alex Dornier 🦖 (@TheAlexTN) 14 septembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Le vote aura lieu le 1er octobre prochain.