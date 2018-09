La ville côtière Emerald Isle, en Caroline du Nord, était aux prises vendredi matin avec des inondations allant jusqu'à 1,92 mètre, selon le Centre national des ouragans (NHC).



L’ouragan, qui a été rétrogradé en catégorie 1 sur l’échelle de Saffir-Simpson dans la nuit de jeudi à vendredi, a soufflé des vents atteignant 144 km/h durant la nuit et d'importantes pluies se sont abattues depuis jeudi.

Un météorologue du National Weather Service a déclaré que l'équivalent de huit mois de précipitations devrait tomber en deux ou trois jours.

Florence s'annonce à Wilmington

Notre envoyé spécial Philippe Leblanc, qui se trouve à Wilmington, en Caroline du Nord, près de l'oeil de l'ouragan, a vu les dégâts que la tempête commence à causer. « L’œil arrive et ça se sent », a-t-il pu constater tôt ce matin.

En roulant, on a vu une grosse boule rouge illuminer le ciel, c’est un transformateur [électrique] qui a explosé. L'envoyé spécial de Radio-Canada à Wlmington Philippe Leblanhc

Les résidents de Wilmington ont déserté les rues de la ville où seuls des débris sont soufflés par les vents qui fouettent les côtes de la Caroline du Nord. « On a absolument vu personne dans les rues [de la ville] et les feux de circulation sont inopérants », le journaliste. « Les pannes d’électricité ont plongé des quartiers entiers dans le noir complet, il n’y a pas de feu de circulation, des débris et panneaux de circulation jonchent le sol. »

Toujours à Wilmington, un résident demeuré est barricadé dans sa maison en attendant l'ouragan..Jean-Thomas Kobelt entend siffler le vent qui projette des branches d’arbres et des débris sur sa maison.

En entrevue à ICI RDI, M. Kobelt a indiqué qu'il avait décidé d’ignorer l’avis d’évacuation parce qu’en 26 ans passés dans cette ville, il a connu plusieurs situations similaires. « J’ai déjà vécu ça avec les ouragans Bertha, Fran, Floyd », a déclaré M. Kobelt.

Ça semble toujours plus difficile sur CNN, Wheather Channel ou à CBS que ce qui passe vraiment chez nous et avec trois chats et un chien, il est plus difficile d’évacuer les lieux. Un résident de Wilmington Jean-Thomas Leblanc

« Le pire de la tempête n'est pas encore arrivé, mais il s'agit là d’un avant-goût de ce que nous réservent les prochains jours », a déclaré le gouverneur de l’État, Roy Cooper, mettant en garde contre un désastre imminent. « Survivre à cette tempête sera un réel test d’endurance, de travail d’équipe, de bon sens et de patience », a-t-il ajouté.

Ne faites pas preuve de triomphalisme. Restez sur vos gardes. C'est une tempête puissante qui peut tuer. Aujourd'hui, la menace est devenue réalité. Roy Cooper, gouverneur de la Caroline du Nord

M. Cooper a demandé au gouvernement fédéral une aide supplémentaire pour faire face à Florence, anticipant des dégâts majeurs jamais vus en Caroline du Nord.

Près de 190 000 habitants des Carolines, dont 80 000 personnes en Caroline du Nord, sont privées d’électricité. Plus de 12 000 autres ont dû trouver refuge dans 126 centres d'accueil, a indiqué le gouverneur Cooper. Près de 400 personnes ont trouvé refuge en Viriginie, où les prévisions sont moins inquiétantes.

Les prisonniers sont également affectés par le passage de Florence. La direction de plusieurs centres correctionnels de Caroline du Nord a transféré quelque 3000 détenus de prison pour adultes et de centre correctionnels pour mineurs.

Plus de 300 détenus des prisons de comtés ont également été transférés dans des établissements de l’État.

Selon les autorités, quelque 1,7 million de personnes sont touchées par un avis d’évacuation en Virginie, en Caroline du Nord et chez sa voisine du Sud. Les maisons de près de 10 millions de résidents, qui se trouvent sur la trajectoire de l'ouragan Florence, demeurent sous surveillance.

En prévision de la tempête, les écoles et les commerces ont fermé leurs portes.



Selon les prévisions, les conditions devraient se détériorer tôt dans la journée de vendredi, alors que l’ouragan devrait se trouver près des Carolines du Nord et du Sud, avant de se frayer un chemin à l’intérieur des terres. Les inondations pourraient atteindre 3,4 mètres de hauteur et les averses devraient déverser près d’un mètre de pluie.