Philippe Couillard, chef du Parti libéral du Québec

« Je rêve d’un Québec prospère, instruit, équitable et toujours plus vert. Pour cela, je me base sur huit valeurs qui sont les nôtres, celles de ma formation politique : le respect des libertés individuelles, l’équilibre entre la croissance économique et la justice sociale, l’équilibre entre l’identification au Québec et l’appartenance canadienne, la démocratie et le respect de la société civile et l’équité entre les générations. »

Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire

« En fait, moi ce que je rêve pour le Québec et pour les Québécois et les Québécoises, c’est qu’on se lève debout, qu’on se lève la tête, qu’on soit fier de qui ont est, et qu’on se dise que les décisions économiques qui sont prises par la vieille classe politique depuis des décennies nous amènent dans un mur. Et cela, je ne veux pas laisser ça à mes enfants, je les aime trop. »

François Legault, chef de la Coalition avenir Québec

« Je vais vous parler de deux dossiers qui me touchent beaucoup. D’abord, permettre à chaque enfant d’aller au bout de son potentiel. On a le devoir de le faire. On doit ça à nos enfants. Et mieux s’occuper de nos aînés. On doit traiter nos aînés avec plus de dignité. Ce sont nos aînés qui ont bâti le Québec comme on le connaît aujourd’hui. Je pense que si on atteignait ces deux objectifs-là, on serait plus fiers d’être Québécois. »

Jean-François Lisée, chef du Parti québécois

« L’objectif, c’est la qualité de la vie. Faire en sorte que chaque enfant, peu importe la richesse ou la pauvreté de ses parents, peu importe son nom de famille, puisse aller au bout de son rêve. Faire en sorte que la planète qu’on lui laisse ne soit pas en crise climatique. Faire en sorte qu’on fasse ce grand virage. Et lui dire : tu sais, tu parles en ton propre nom avec la famille des nations, tu n’as pas besoin de passer par la nation du voisin, tu es toi-même, tu es indépendant. »