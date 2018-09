Un texte de Nora Chabib

À 36 ans, Russ Foxx a subi pas moins de 100 modifications sur son corps. Il s'est implanté deux puces électroniques à peine plus grandes qu’un grain de riz pour pouvoir déverrouiller sa serrure ou encore démarrer sa moto plus facilement.

Russ Foxx utilise la technologie NFC pour déverrouiller sa serrure. Photo : Radio-Canada

Les « implantés » comme Russ Foxx peuvent stocker des données dans leurs puces et les transférer sur leurs téléphones au besoin. D'une carte de visite à son propre testament, en passant par son journal intime ou des informations médicales, la liste des possibilités de stockage est longue.

Cette puce sous-cutanée mesure 2 mm sur 12 mm et contient une capacité de stockage de 1 kilobit. Photo : Radio-Canada

Un 6e sens

Selon Russ Foxx, l’aimant implanté sur son annulaire gauche lui permet de détecter les champs magnétiques.

Si, parmi deux fils l’un a de l'électricité et l’autre non, je pourrai passer ma main près d’eux et dire lequel en a et lequel n’en a pas. Russ Foxx

Bien que certaines de ses modifications soient invisibles, il est difficile de passer à côté des cornes en silicone implantées sur le crâne de Russ Foxx, qui a aussi choisi de couper sa langue pour qu’elle soit fourchue et de se tatouer la moitié du visage aux ultraviolets.

Humanité 2.0

Le fantasme de devenir cyborg a longuement mûri dans la tête de l'homme avant de devenir réalité. Séduit par la métamorphose corporelle et la technologie depuis son jeune âge, ce Vancouvérois revendique fièrement son appartement à l'idéologie transhumaniste.

Je pense que c’est le symptôme d’un renversement de société et d’un renversement historique. Nicolas Le Dévédec, sociologue et professeur à HEC Montréal

Ce courant futuriste souhaite que les avancées technologiques transcendent les limites biologiques de l’être humain en vue d’atteindre un nouveau stade de l’évolution et de devenir des surhommes. Certains partisans vont jusqu’à caresser le rêve d‘une vie éternelle.

Le transhumanisme est important pour moi parce que j'aime l'idée de me perfectionner et de m'améliorer de différentes manières, de sorte que je puisse interagir avec le monde qui m'entoure et augmenter mes capacités sensorielles. Russ Foxx

Humain augmenté ou diminué?

Aussi fascinante qu’inquiétante, l’idéologie soulève de nombreux débats.

Certains artistes, scientifiques et politiciens revendiquent cette philosophie comme un espoir pour l’humanité, alors que d’autres spécialistes s'inquiètent de nos rapports à l'évolution de la technologie.

Dans ses études sur la question, le sociologue Nicolas Le Dévédec soulève que nos sociétés font face à une technicisation du corps de plus en plus évidente. Selon lui, le transhumanisme promet un fossé social et une entrave à la liberté.

On voit bien dans une société où il y a un culte de la performance que la liberté de refuser ces avancées devient difficile. Nicolas Le Dévédec, sociologue et professeur à HEC Montréal

Le cas de Russ Fozz peut paraître extrême, mais plusieurs scientifiques s'accordent à dire que le téléphone portable est déjà une forme d'extension généralisée dont on peut difficilement se passer.