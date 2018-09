La cérémonie, qui se tenait au Complexe Desjardins à Montréal, était l'occasion de récompenser les artistes et artisans s'étant le plus illustrés dans 50 catégories.

Parmi les gagnants, le Bye bye 2017 est sorti du lot avec six trophées. L'émission a notamment obtenu les prix dans les catégories son, décors, création de costumes, maquillages / coiffures et direction photo : humour, variété toutes catégories.

Sept productions ont par ailleurs remporté deux prix, dont les séries De garde 24/7, Les pays d'en haut et Fugueuse. Le documentaire Bye, l'émission des Jeux olympiques de Pyeongchang ainsi que les émissions Corde sensible et Deuxième chance complètent la liste des productions ayant obtenu deux prix.