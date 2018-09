Le président du centre, Ken Balcomb, affirme que l’orque J-50 est présumée morte, n’ayant pas été vue par les autorités canadiennes et américaines depuis vendredi dernier.

Des recherches par bateau et par avion ont été effectuées jeudi afin de repérer l’animal, mais sans succès.

Plus tôt dans la journée, Pêches et Océans Canada et la NOAA ont indiqué que J-50 n’a pas été vue depuis plusieurs jours, malgré d’excellentes conditions d’observation. Les autres épaulards de son groupe, incluant sa mère, J-16, ont été observés.

L’épaulard résident du sud est en voie de disparition. Il ne reste qu’environ 75 représentants de cette espèce dans les eaux du nord-est de l’océan Pacifique.

« La perte d’une baleine est tragique, mais les problèmes de reproduction de la population entière sont catastrophiques, dit Ken Balcomb. Nous assistons à l’extinction au ralenti [de l’espèce]. »