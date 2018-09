Après avoir remporté 13-11 le premier tour des qualifications en équipe contre l’Angleterre, les espoirs étaient bons pour les Canadiens. Toutefois, les joueurs n’ont pas été en mesure de gagner le second tour contre Monaco, qui l’a finalement emporté 13-9.

Le Canada ne s’est pas qualifié non plus à l'épreuve de tir de précision.