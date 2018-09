Les participants se sont notamment entendus sur l’importance de travailler de concert avec les communautés autochtones, au-delà de simples consultations sur les questions de développement économique.

Le sommet a aussi permis d’établir un consensus sur les besoins de ressources humaines et énergétiques pour assurer la prospérité de la région.

Le maire de Cochrane, Peter Politis, a entre autres déclaré que le Nord de l’Ontario a besoin de lignes de transmission électriques puissantes. Photo : Radio-Canada/Francis Bouchard

La voie à suivre est maintenant plus claire et détaillée , a affirmé le maire de Cochrane, Peter Politis. Ce qui ressort du sommet est visionnaire et inclusif.

L’accord complet, qui doit être ratifié par l’ensemble des communautés de la région, sera rendu public dans un avenir rapproché et envoyé aux gouvernements provincial et fédéral.