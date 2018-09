Un reportage de Julie Tremblay

J'ai fait près de 7000 portes jusqu'à maintenant , affirme le candidat lors de sa première rencontre de la journée, avec l'Association des camionneurs en vrac du Témiscouata.

Denis Tardif explique ce qui retient l'attention dans la présente campagne électorale. « Y'a des élections où on a parlé d'environnement, d'écologie, là, c'est l'immigration », affirme-t-il. Photo : Radio-Canada/Julie Tremblay

Si le manque de travail des camionneurs occupe une bonne partie des discussions, un sujet qui fait beaucoup réagir durant la présente campagne fait surface.

Il suffit de donner son opinion sur l'immigration pour se faire traiter de raciste , déplore l'agent de transport Denis Beaulieu, qui participe à la réunion.

Denis Tardif et l'une de ses bénévoles, Ginette Caron, sillonnent les rues de Dégelis à la rencontre des électeurs. Photo : Radio-Canada/Julie Tremblay

L'équipe se dirige ensuite vers Dégelis pour faire du porte-à-porte, la principale activité de M. Tardif depuis le début de la campagne. Je marche environ 5 heures par jour, j'ai perdu 5 livres!, dit-il.

M. Tardif parle à un électeur rencontré dans la rue à Dégelis. Photo : Radio-Canada/Julie Tremblay

Faut lire le bulletin de vote jusqu'à la fin! Mon nom, c'est le dernier sur la liste! , lance à la blague le candidat pour faire sourire ses potentiels électeurs.

De passage à la résidence Dégelico, Denis Tardif tente de séduire les personnes âgées. Je vais être bien honnête avec vous, je viens chercher votre vote, si vous voulez me le donner!

Au cours de sa campagne, Denis Tardif affirme qu'il entend parler principalement de trois sujets: le besoin de changement en politique, la santé, et l'autoroute 85. Photo : Radio-Canada/Julie Tremblay

C'est un contact exceptionnel avec les gens. Je rentre dans leur maison, je suis invité dans leur cuisine...Tu peux réfléchir à ce que les gens te disent, il faut savoir les écouter. C'est un contact direct. Denis Tardif, candidat caquiste dans Rivière-du-Loup-Témiscouata

Petit arrêt imprévu dans la journée, le maire par intérim de Témiscouata-sur-le-Lac, Denis Blais, sollicite une rencontre avec le candidat de la CAQ. Je suis là, je prends le temps, on y va, lance M. Tardif.

Le maire par intérim de Témiscouata-sur-le-Lac, Denis Blais, explique la division des citoyens de sa municipalité dans le dossier de la construction d'un nouvel aréna et lui demande son appui. Photo : Radio-Canada/Julie Tremblay

L'équipe poursuit ensuite sa tournée, et même si les électeurs ne sont pas à la maison, le candidat caquiste laisse tout de même une trace de son passage.

Denis Tardif a trouvé un moyen tout simple d'indiquer aux électeurs que son équipe est passée par là. Photo : Radio-Canada/Julie Tremblay

Le porte-à-porte, c'est très exigeant, c'est pas la voie la plus facile, mais on dit à la CAQ qu'on veut du changement, alors si on veut du changement [...] on rencontre les gens, on les écoute. C'est vraiment la voie dans laquelle on s'est engagés , affirme M. Tardif