Ces derniers comptent faire entendre leur voix et revendiquer un meilleur financement pour faire face aux demandes croissantes de la population.

Il y a des partis qui ont des engagements, mais ce n'est pas tellement clair. Nous, ce qu'on demande, c'est que ce soit chiffré, parce que là on a de belles petites tapes dans le dos, c'est très sympathique pour la population et les chefs de dire qu'ils appuient le communautaire, mais là on veut de vrais engagements avec un chiffre à côté , indique Claudelle Cyr, directrice du Regroupement des organismes communautaires de l'Estrie.

Le Regoupement des organismes communautaires estiment à 50 millions de dollars le manque à gagner des 265 organismes de l'Estrie.

Le débat des chefs commence à 20 h.