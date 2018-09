We love Belafonte sortira le 19 octobre. Outre Florence K, les Canadiens Katie Moore, David Myles, Alex Cuba ou encore Warren Spicer ont notamment participé à l’aventure. Figurant parmi les grands succès de Belafonte, Jump in the Line sera la premier extrait à faire la promotion de l’album.

« Ça fait un an et demi qu’on travaille sur ce projet. C’était vraiment un remerciement pour son travail », a expliqué Florence K, interrogée jeudi par Catherine Richer dans l’émission Le 15-18.

Si elle loue l’apport musical de Belafonte, aujourd’hui âgé de 91 ans, la chanteuse met aussi de l'avant son implication sociale.

C’est un homme qui, toute sa vie, a été très impliqué dans les causes sociales, pour les droits civils, et aussi pour le droit des femmes. [...] Ça fait de lui un musicien encore plus grand. Florence K à propos de Harry Belafonte

Au cours du 15-18, Florence K a interprété Cucurrucucú paloma, chanson mondialement connue et reprise par de nombreux artistes depuis plus de 60 ans. « Hary Belafonte a été le premier à l’enregistrer en 1956 », a rappelé l'artiste québécoise.

Une mini tournée de Florence K accompagnera la sortie de l’album et doit démarrer en février 2019. Le Centre National des Arts à Ottawa (22 février), le Palais Montcalm à Québec (8 mars) et le Théâtre Maisonneuve de Montréal (9 mars) sont notamment au programme.