Les difficultés socio-économiques du nord de la province s'expliquent en partie par le déclin de la population. Celle-ci a diminué de 2 % depuis cinq ans, c’est-à-dire près de 1500 personnes. De plus, la population est vieillissante : l’âge médian est de 10 ans de plus que la moyenne canadienne.

Du même fait, la population active diminue. Seulement un peu plus de la moitié de la population est considérée comme active dans cette circonscription.

Si la population active diminue, le taux de chômage, lui, devrait augmenter. Dans la circonscription d’Acadie-Bathurst, le taux de chômage est de 14,8 %, soit presque le double de la moyenne canadienne.

L'immigration pour redorer l'économie

Paolo Fongemie, maire de Bathurst, croit en l’avenir de sa région et estime que le développement économique se fera par l’immigration. Des employeurs ont beaucoup de difficulté à recruter des employés et ça freine leur croissance , dit-il.

Mais aucune stratégie provinciale n’a été mise de l’avant par les différents partis pour favoriser l’immigration dans le nord de la province, selon lui. On fait pourtant des efforts avec différents organismes et la municipalité a investi plusieurs milliers de dollars dans l’accueil des immigrants , indique-t-il, en disant que sa région détient toutefois le meilleur taux de rétention des immigrants au Nouveau-Brunswick : Après trois ans, on retient 96 % de nos immigrants ici.

Aucun parti n’est encore venu visiter Bathurst , déplore Paolo Fongemie, en expliquant que ses concitoyens n’ont pas encore eu la chance de partager leurs enjeux .

Des infrastructures manquantes

Dans la Péninsule acadienne, ce sont plutôt les infrastructures qui préoccupent. On aimerait pouvoir se déplacer plus facilement , explique Marie-Lou Noël, conseillère municipale et présidente de la Chambre de commerce de Shippagan.

Pour le développement économique, tout passe par les routes, comme l’importation et l’exportation, donc il y a vraiment un besoin un niveau de l’infrastructure routière dans le nord , ajoute Mme Noël.

Un autre enjeu soulevé est celui de la connectivité. L'accès à Internet haute vitesse est impossible dans plusieurs régions de la Péninsule acadienne.

C’est dissuasif pour les gens qui veulent venir s’établir ici ou pour ceux qui veulent innover. Marie-Lou Noël conseillère municipale et présidente de la chambre de commerce de Shippagan.

Favoriser le dialogue entre les paliers gouvernementaux

Les municipalités disent vouloir travailler de concert avec le nouveau gouvernement pour redonner du panache à leur région.

Avec la nouvelle loi sur la gouvernance locale, les municipalités sont maintenant reconnues comme un palier gouvernemental au Nouveau-Brunswick. Il faut donc avoir ce dialogue-là avec le provincial , fait valoir Paolo Fongemie, qui aimerait créer un office de développement économique régional dans la région Chaleur, comme ce fut le cas avec le tourisme : On pourrait prendre en main notre développement économique et faire avancer les choses.

On veut que les gouvernements nous donnent la main, viennent nous consulter , renchérit Marie-Lou Noël, pour qui la rétention des jeunes est aussi un enjeu important.