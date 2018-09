Un texte de Rosalie Dumais-Beaulieu

Les Diamants se sont imposés 3-0 dès la première manche et ont continué sur cette lancée jusqu’à la fin.

Les Voyageurs avaient connu un début de série catastrophique, mais avaient su effectuer une impressionnante remontée pour égaliser la série 3-3.

L’entraîneur des Voyageurs, Martin Pouliot, était visiblement déçu du résultat final.

Quelque 1400 amateurs de baseball s’étaient déplacés pour le match, une foule record cette saison. On voulait faire vivre quelque chose de gros aux spectateurs. Ça fait des années qu’on a des équipes qui ne se rendent pas trop loin en série. Cette année, on l’avait le club, ça n’a juste pas tourné de notre bord , raconte le joueur des Voyageurs Marc-Antoine Tremblay.