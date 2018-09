Les chefs des quatre principaux partis politiques vont s’affronter à compter de 20 h dans un débat animé par Patrice Roy et enregistré au studio 42 de Radio-Canada. Philippe Couillard, François Legault, Jean-François Lisée et Manon Massé sont arrivés un après l'autre à compter de 18 h.

Pour l’occasion, des groupes communautaires, des syndicats et des militants écologistes portent leurs revendications, afin d’attirer l’attention des chefs.

Les organisations communautaires, par exemple, appellent les partis à investir des sommes accrues et récurrentes pour leurs organisations. Elles réclament aussi des meilleurs services publics pour une population qui s'appauvrit, avec le slogan « engagez-vous pour le communautaire, engagez-vous pour la justice sociale ».

Quatre groupes écologistes, dont Greenpeace, organisent un « die in » sur le boulevard René-Lévesque, qui est fermé à la circulation. Des gens vont s’étendre au sol « en commémoration des gens, d'ici et d'ailleurs, décédés de la canicule de cet été », indique un communiqué conjoint.

Des groupes écologistes manifestent à quelques heures du débat des chefs afin de souligner l'urgence d'agir sur le front climatique. Photo : Radio-Canada/Vincent Champagne

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée; la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, et le chef du Parti vert Alex Tyrell les ont rejoint pour signer une « Déclaration d’urgence climatique ».

« L'été dernier, [...] on a connu la première canicule planétaire, et il y a eu des dizaines de milliers de morts à cause de cela ». indique André Belisle, président de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. « L'ONU rappelait que les gouvernements n'ont toujours pas respecté les engagements de réduction des gaz à effet de serre. »

Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire, a rejoint les manifestants avant de signer une Déclaration d'urgence climatique. Photo : Radio-Canada/Romain Schué

La présidente de la Fédération de la santé du Québec, Claire Montour, estime que « le réseau de la santé mérite des correctifs majeurs ». Son organisation « est tannée des promesses électorales qui sont vides de sens, pour plaire à la population, pour aller chercher des votes. » « Ça prend des vrais engagements », a-t-elle dit aux journalistes.

Les employés syndiqués de l’aluminerie Albi à Bécancour, en lock-out depuis le mois de janvier, sont aussi à Montréal pour faire valoir leurs revendications.

Le Syndicat des communications de Radio-Canada, en pleine négociation pour le renouvellement de sa convention collective, a également appelé ses membres à se vêtir de noir et à joindre le mouvement devant ses bureaux.

Des employés de TVA sont sur place, pour souligner leurs revendications syndicales.

Des membres du groupe La Meute ont fait acte de présence.