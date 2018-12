LHJMQ : transactions à l'horizon

Après la dernière fin de semaine de hockey avant la pause du temps des Fêtes s'ouvre une nouvelle période d'échanges dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Elle se déroule sur trois semaines, entre le 16 décembre et le 6 janvier, au plus grand plaisir des partisans qui voudront voir leur équipe déballer de beaux cadeaux de Noël.

Une chronique de Jean Marc Robichaud

De tous ces grands rendez-vous qui ponctuent une saison de hockey junior, la période de transactions du temps des Fêtes est l'une des plus excitantes.

Non seulement se déroule-t-elle pendant trois longues semaines, mais une imposante vague de rumeurs la précède.

Ces échos, rien ne les essouffle. Pas même l'annonce officielle des premiers mouvements de joueurs, qu'on nous aura soufflée à l'oreille.

Comme les échanges, les rumeurs se poursuivront jusqu'à la fin des transactions.

D'un solstice à l'autre

On oublie que cette dernière période d'échanges clôt un grand chantier : celui qui s'est ouvert avec le repêchage de juin.

Entre le jour le plus long et celui le plus court, l'alignement des différents clubs demeure malléable. Pourquoi? Afin d'offrir le plus de latitude possible à l'élaboration de la troupe.

Ainsi, avec le repêchage de juin, les effectifs se renouvellent. Des étapes d'évaluation, de sélection et de consolidation procèdent durant l'imposant camp du mois d'août. Deux périodes d'échanges permettent des ajustements. Constituer l'alignement est prioritaire.

Mais tant que la saison n'est pas amorcée, le corps de l'équipe reste une réalité prospective. Jusque là, dans le jargon, ces alignements constituent des équipes sur papier.

Prévisions

Dès septembre, avec l'ouverture de la saison, plusieurs grandes lignes de force se dessinent. Des habitués, comme Mario Pouliot, gagnant de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial, voient poindre des tendances :

Dans la ligue, cette année, il y a beaucoup de parité. Mais il faut regarder Drummondville, Halifax et Rimouski, je pense qu'il faut les mettre un peu en avant. Mario Pouliot, directeur-gérant et entraîneur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda

Depuis, l'idée que ces équipes allaient dominer dans la LHJMQ s'est confirmée. D'autres équipes comme celle de Rouyn se sont également démarquées, mais non sans heurt.

Calendrier

Halifax a joué son premier quart de saison sur la route. L'hôte de la Coupe Memorial s'est refait une beauté : impossible donc de jouer dans son antre pour les quinze premiers matchs de la saison.

Drummondville a perdu les services de son joueur étoile Maxime Comtois. L'espoir des Ducks était retenu à Anaheim par son équipe professionnelle. Il venait d'être acquis par les Tigres de Victoriaville à prix d'or. Allait-il revenir fouler la glace du Centre Marcel-Dionne? Éventuellement, oui.

Manquait-il d'expérience à Rimouski, qui a connu un mois d'octobre atroce? Son yin d'octobre a été compensé par son yang en novembre.

En sport, le test ultime, ce qui fait foi de tout, demeure le classement. Il ne ment pas. Il ramène parfois certains sur terre, comme il peut en envoyer d'autres dans les nuages, aussi.

Épilogue

C'est ainsi que tout au long de la première moitié de la saison, deux clans se sont formés : des acheteurs et des vendeurs, qui dynamiseront le marché des échanges.

Le 6 janvier prochain, toutes les formations auront l'obligation de fixer leur alignement en deçà du maximum de 25 joueurs prévu par le règlement.

D'ici là, Cap-Breton, Charlottetown, Baie-Comeau, Moncton, Rouyn, Drummondville, Halifax et Rimouski joueront du coude ailleurs que dans les coins.

Parce qu'entre l'âne et le boeuf, on espère plus qu'une rumeur!