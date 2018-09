Un texte de Camille Martel

L'utilisation du cellulaire est, de loin, la plus grande distraction au volant de nos jours. Le sondage du Groupe Desjardins démontre que 97 % des automobilistes canadiens savent que l'utilisation du téléphone au volant est interdite par la loi, mais seulement 22 % affirment ne jamais toucher à leur cellulaire sur la route.

Au Nouveau-Brunswick, 75 % des répondants estiment que la loi n'est pas assez sévère pour décourager les conducteurs d'adopter des comportements à risque.

Les amendes ne sont pas assez sévères, je crois, elles devraient être beaucoup plus sévères, car c’est dangereux pour les autres qui ne textent pas , indique Simone Cyr, une résidente de Moncton croisé au centre-ville à l'heure du midi.

Même son de cloche pour une autre passante, Christine Aubé : Je suis tout à fait d’accord que les lois ne sont pas assez sévères , dit celle qui avoue avoir déjà texté au volant.

Christine Aubé, résidente de Moncton. Photo : Radio-Canada

Je suis convaincue que beaucoup d’accidents arrivent par distraction, même avec un main-libre ta concentration n’est pas complètement sur la route. Par contre, je ne sais pas comment ça pourrait être surveillé, parce qu’un peu tout le monde le fait et c’est presque rendu la norme malheureusement. Les gens sont peut-être un petit peu plus sensibilisés maintenant par rapport à l’alcool au volant. Il y a beaucoup de campagnes là-dessus et on voit des affiches et des publicités partout. Il faut dire que texter au volant c’est assez nouveau, donc ce n’est peut-être pas encore ancré dans la tête des gens , explique-t-elle.

D'autres estiment que les amendes sont justes et devraient être suffisantes pour décourager les gens d'utiliser leur téléphone : J’espère que les gens qui reçoivent une amende sont découragés de texter. Si vous voulez texter, arrêtez la voiture ou attendez d’arriver à destination , décrit Vivian, une passante dont une amie a subi un grave accident de voiture en raison de son cellulaire.

Un problème pour les premiers répondants

La distraction au volant causé par le téléphone cellulaire cause du stress aux premiers répondants. Les pompiers qui se rendent à toute allure sur les lieux de divers incidents observent que plusieurs automobilistes ne font pas les manoeuvres appropriées lorsqu'un véhicule d'urgence arrive près d'eux.

Les pompiers sont formés pour passer à gauche des automobilistes, donc si ces derniers se tassent à gauche au lieu de se tasser à droite parce qu'ils sont distraits, ça fait un conflit avec le conducteur et ça augmente son stress. Le conducteur pense à l’incident où il s’en va et un camion de pompier ça s’arrête moins facilement qu’une voiture , indique Conrad Landry, chef pompier à la ville de Dieppe.

Selon lui, le cellulaire est le plus gros facteur de distraction au volant, mais il est suivi de près par la musique et les affiches aux abords des routes. Les citoyens doivent faire leur part, rappelle-t-il, tout comme les manufacturiers d’automobiles et les compagnies de téléphone cellulaire.

Conrad Landry, chef pompier à la ville de Dieppe. Photo : Radio-Canada

Ils devraient faire en sorte que c’est impossible de texter au volant. Conrad Landry, chef pompier à la ville de Dieppe

Les amendes sont nécessaires à son avis, mais peut-être pas assez décourageantes : Je crois que les conducteurs ne vont pas comprendre avec seulement une amende. Ceux qui sont récalcitrants vont comprendre quand ils vont faire des victimes malheureusement. On essaye de leur faire comprendre ça, que leur manque de coopération peut avoir des incidences très, très graves.

Il y a eu deux mortalités à Dieppe cet été en raison de la distraction au volant, rapporte Conrad Landry. Une campagne de sensibilisation est présentement active sur les réseaux sociaux, mais difficile de savoir s'il y aura un effet sur les routes pour le moment.

Avec les informations de Mathieu Massé