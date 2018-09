Un texte d'Olivier Lefebvre

Geneviève Philibert et Alexandre Normandeau plongent pour le plaisir depuis environ un an dans la région d'Halifax.

Déconcertés par le nombre de déchets observés dans le fond de l'eau, ils prennent rapidement l'habitude de traîner un filet pour en ramasser le plus possible.

Essentiellement, des bouteilles, des morceaux de tissus, des morceaux de plastique, des bouchons, des canettes, des choses comme ça , explique la plongeuse.

Pour les fins de notre expérience, le couple choisit de plonger à partir du quai de Lower Prospect, près d'Halifax.

Notre équipe de Radio-Canada est sur place. Nous voulons constater avec eux le nombre de déchets que nous pouvons trouver au fond de l'eau pendant une plongée de 45 minutes.

Des objets insolites comme un album de musique ont été recueillis pendant la plongée. Photo : Radio-Canada/Olivier Lefebvre

J'espère voir des poissons, des algues, j'espère ne pas voir trop de déchets, mais près d'un port comme ça, près d'un quai, c'est possible qu'il y en ait beaucoup , lance Geneviève Philibert en mettant sa combinaison.

Nous déterminons notre plan de plongée et nous sautons à l'eau.

Un album de musique, des canettes et beaucoup de plastique

La plongeuse avait raison.

Notre descente à peine terminée, nous apercevons déjà plusieurs canettes, des bouteilles et des morceaux de plastique.

Alexandre s'apprête à déposer une canette de bière dans le sac tenu par sa conjointe. Photo : Radio-Canada/Olivier Lefebvre

Si bien qu'il faut déjà remonter à la surface pour déposer notre récolte avant de redescendre au fond de l'eau.

Il faut bien faire attention de ne pas toucher au fond boueux puisque le mouvement des sédiments réduit la visibilité.

Le plongeur Alexandre Normandeau tient un jouet pour enfant et une bouteille de plastique trouvés au fond de l'eau. Photo : Radio-Canada/Olivier Lefebvre

Quelques coups de palmes pour s'éloigner du quai et d'autres surprises nous attendent : un album de musique, un morceau de boyau d'arrosage, un jouet pour enfant, un chandail, bref beaucoup de choses qui ne devraient pas se trouver là.

En moins d'une heure, nous avons ramassé des dizaines d'objets qui auraient autrement pu se retrouver à des profondeurs difficilement atteignables.

Attirer l'attention des gouvernements

Avec le mouvement de l'eau, dont les marées, ces objets pourraient se déplacer loin, très loin.

Alexandre Normandeau est géoscientifique marin. Il ne peut s'empêcher de penser à la distance que peuvent parcourir ces déchets.

Le plastique peut être transporté le long de la côte, le long des plages, et ensuite être évacué vers le fond de l'eau à 2000 ou même 3000 mètres de profondeur par des avalanches sous-marines. N'importe quel déchet qui est déposé sur la côte pourrait potentiellement, éventuellement se rendre à très grande profondeur et affecter les écosystèmes à ces profondeurs-là Alexandre Normandeau, géoscientifique marin, Institut océanographique de Bedford

Soucieuse de protéger un de ses terrains de jeu favoris, sa conjointe, Geneviève Philibert, aimerait entendre des engagements clairs pour la protection des océans de la part des ministres des pays du G7, réunis cette semaine à Halifax.

Elle pense notamment aux objets de plastique à usage unique, comme les pailles ou les emballages.

Le couple de plongeurs traîne un sac pour y déposer des déchets. Photo : Radio-Canada/Olivier Lefebvre

Si déjà on peut essayer de trouver des lois et des réglementations qui sont un peu plus strictes à ce niveau-là, bannir ces produits-là, puis les changer pour des produits qui sont durables, réutilisables, je pense que ce serait déjà un bon pas , croit-elle.

Le plastique, plus polluant qu'on ne le croyait

Les statistiques donnent le vertige.

Selon le gouvernement canadien, 8 millions de tonnes de déchets de plastique aboutissent chaque année dans les océans.

Le poids des déchets de plastique pourrait surpasser celui des poissons en 2050.

Au printemps, une Charte sur les plastiques dans les océans a été adoptée par le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni au Sommet du G7 à Charlevoix. Les États-Unis et le Japon ont refusé de signer le document.

Les ministres devront se baser sur cette charte cette semaine pour approfondir leurs travaux.

Le temps presse parce que les effets des déchets de plastique sur l'environnement sont encore plus néfastes qu'on ne le croyait.

L'océanographe Sarah-Jeanne Royer s'intéresse à la détection du plastique dans les océans et aux émissions de gaz à effet de serre. Photo : Radio-Canada

Le mois dernier, une découverte scientifique de la chercheuse québécoise à l'Université d'Hawaï, Sarah-Jeanne Royer, montre pour la première fois que la dégradation du plastique est une source d'émission de gaz à effet de serre.

Une fois qu'ils sont exposés aux rayons ultra-violets, ils vont commencer à produire des gaz à effet de serre. Donc, peu importe, où les plastiques se retrouvent par la suite, enfouis dans le sol, dans le fond de l'océan, ils vont continuer à produire du gaz à effet de serre , explique-t-elle.

Une raison de plus, ajoute la scientifique, pour nettoyer le plastique des océans et des berges.

Si le plastique est laissé dans l'océan, il se dégradera en plus petits morceaux : le microplastique. La surface de contact augmente, donc les émissions de gaz à effet de serre vont être beaucoup plus élevées , ajoute-t-elle.

L'industrie du plastique comme alliée

L'Association canadienne de l'industrie des plastiques s'est récemment donnée pour objectif de faire en sorte que tous les emballages de plastique soient recyclables ou récupérables d'ici 2030.

Mais comme notre plongeuse, la scientifique Sarah-Jeanne Royer aimerait voir le fédéral aller plus loin en adoptant une loi pour bannir l'utilisation du plastique à usage unique.

L'industrie du plastique devrait travailler avec nous pour trouver de meilleures solutions, parce qu'on ne pourra pas dans les 30-40 prochaines années gérer une quantité de plastique aussi élevée. Sarah-Jeanne Royer, chercheuse québécoise à l'Université d'Hawaï

La ministre fédérale de l'Environnement Catherine McKenna a d'ailleurs invité des producteurs de plastique à la réunion ministérielle qui s'ouvre mercredi à Halifax.