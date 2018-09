Le candidat péquiste dans Roberval, Thomas Gaudreault, estime qu'il faut améliorer l'accès aux médecins de famille et redonner plus de pouvoir à chacun des hôpitaux après la fusion forcée par le ministre Barette.

On ne veut pas détruire le CIUSSS de A à Z. On veut seulement rectifier le tir en donnant plus de marge de manoeuvre aux hôpitaux. Thomas Gaudreault, candidat péquiste dans Roberval