Solargise a trouvé dans la municipalité de Salaberry-de-Valleyfield « un terrain répondant à tous ses critères » et étudie la faisabilité d'y réaliser une grande partie de son projet de 2,3 milliards de dollars, confirme l'entreprise britannique dans un communiqué publié jeudi. Le siège social de la division canadienne et ses installations de recherche et développement seront cependant à Montréal.