Pendant sa plaidoirie, la procureure de la Couronne, Danielle Simard, a souligné la crédibilité de la fillette, maintenant âgée de 10 ans, dont le témoignage devant la cour cette semaine correspondait à ce qu’elle a dit à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en 2016.

L’avocat de la défense, Matt Gould, a maintenu l’innocence de son client et questionné des éléments de l’enquête policière.

« Ces allégations sont très sérieuses, a dit Matt Gould. Elles sont réfutées très clairement par Rémi Dallaire. »

Le 14 juillet 2016, Rémi Dallaire a été accusé d’agression sexuelle, de contacts sexuels, d’incitation à des contacts sexuels et d’avoir rendu du matériel sexuellement explicite accessible à un enfant. Il plaide non coupable à ces quatre chefs d’accusation.

Selon la fillette et sa mère, les faits allégués se seraient produits entre le 10 juin et le 13 juillet 2016.

Les agressions se seraient produites dans un appartement et dans une maison de Lorette, à 25 kilomètres au sud-est de Winnipeg, où Rémi Dallaire enseignait à l'époque. La DSFM a confirmé mercredi que Rémi Dallaire n’était plus à l’emploi de la division à la fin de l’année scolaire 2015-2016.

La plaidoirie de la Couronne

Danielle Simard est revenue jeudi sur les allégations de la jeune fille, en soulignant une série de faits qui n’étaient pas remis en question par la défense. Elle a mentionné que Rémi Dallaire et la fillette ont passé beaucoup de temps seuls ensemble et qu'il lui est arrivé de dormir chez lui, après que la famille et l'enseignant se soient liés d'amitié.

La cour a entendu le témoignage de la mère, qui a rappelé comment, avec ses deux filles, elles se sont rapprochées de Rémi Dallaire. Par exemple, il veillait sur l'enfant après l’école avant que la mère revienne du travail. Il a aussi amené la fillette à des sorties et lui a acheté des cadeaux.

Danielle Simard a soumis à la cour un message texte de Rémi Dallaire, envoyé à 1 h 40 en juillet 2016, dans lequel il a écrit avoir des pensées suicidaires et a demandé à la mère qu’elle lui envoie sa fille. La mère a lu devant la cour ce qui avait été sa réponse : un message dans lequel elle qualifiait la requête d’« étrange » et invitait plutôt l’accusé à se rendre chez elle, invitation que Rémi Dallaire a déclinée.

« Comment peut-on dire qu’il n’y avait rien d’inapproprié dans ce message texte », a demandé Danielle Simard au tribunal jeudi.

La procureure de la Couronne a mentionné qu’à une reprise, la fillette a passé une nuit avec Rémi Dallaire, dans la maison d’une collègue dont il avait la garde. La fillette, a-t-elle dit, a partagé un lit avec l’accusé, nue, alors qu’il y avait d’autres lits dans la maison.

Dans sa réponse, Matt Gould a répété ce que son client avait dit à la GRC en 2016, soit que la fillette était nue parce qu’elle avait mouillé son lit et qu’il « ne l’avait jamais touchée, même quand elle avait uriné au lit ».

La mère a admis qu’elle avait été initialement intéressée par une relation romantique avec Rémi Dallaire, et qu’elle avait respecté son refus.

Des questionnements de la défense

Jeudi, Matt Gould a suggéré que la mère s’était sentie rejetée par l’accusé et avait utilisé sa fille dans une « stratégie pour se rapprocher de Rémi ».

En réponse à une question de la procureure de la Couronne mardi, la mère a affirmé ne pas avoir encouragé sa fille à fabriquer les allégations contre l’accusé.

Matt Gould a également disséqué une partie du témoignage livré mercredi par l’agent Reginald Olson, qui travaille depuis 2010 auprès de l’unité de cyberexploitation sexuelle des enfants de la GRC. Le sergent Olson a participé à la perquisition de la maison dont Rémi Dallaire avait la garde, le 15 juillet 2016.

Le sergent Olson a mentionné à la cour avoir trouvé une boîte de lubrifiant dans un sac appartenant à l’accusé.

Matt Gould s’est demandé pourquoi les agents n’avaient pas saisi les taies d’oreillers, les draps et d’autres éléments qui auraient dû retenir leur attention, dit-il, au vu du témoignage de la fillette.

Ces éléments, a dit l’avocat, auraient pu servir à disculper l’accusé.

« Il y a des éléments de cette enquête qui ont été encouragés par M. Dallaire et qui auraient pu servir à confirmer l’explication qu’il a fournie à la police, si les policiers y avaient donné suite », a déclaré Matt Gould à CBC/Radio-Canada.

Clarifications de la GRC

Par ailleurs, la GRC a clarifié les raisons pour lesquelles les accusations portées contre Rémi Dallaire n’avaient pas été rendues publiques en juillet 2016.

Dans un courriel à Radio-Canada, l’agent Paul Manaigre écrit la grande priorité de la GRC « est de protéger les survivants et dans certains cas, nommer les accusés, en particulier dans une petite communauté, revient à identifier la jeune victime. C’est aussi vrai quand la victime et l’accusé se connaissent ou ont des liens de parenté. Nous ne ferons jamais rien qui soit de nature à attirer l’attention ou nuire à une personne qui vit ces traumatismes ».

L’agent Manaigre ajoute que dans le cas où il pourrait y avoir plus de victimes, ou si l’accusé représente une menace pour la sécurité du public, « nous publierons immédiatement un communiqué ».

Dans ce cas-ci, ajoute-t-il, aucune autre victime ne s’est déclarée.

Avec des informations de Mathilde Monteyne