Parmi les programmes offerts, on retrouve la mécanique de véhicules lourds et d'engins de chantier de même que le forage et le dynamitage.

Le président de la Commission scolaire du Fer, Rodrigue Vigneault, espère que les nouveaux locaux attireront plus d'étudiants.

Des étudiants au Centre multifonctionnel G.Scherrer. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Il souhaite ainsi que le centre participe à pallier la pénurie de main-d'œuvre que connaît la région dans certains domaines.

On veut s'assurer d'augmenter notre présence en entreprise pour répondre vraiment à des besoins de formation qu'on devra innover, qui n'existent peut-être pas au moment où on se parle ou des fois des rafraîchissements dans certains corps de métier que les entreprises ont besoin et que ça soit ici dans d'autres centres ou dans nos autres locaux, on est ouverts à ça et c'est sur ça qu'on va mettre l'accent , indique le président de la Commission scolaire du Fer, Rodrigue Vigneault.

Le président de la Commission scolaire du Fer, Rodrigue Vigneault. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

C’est en 2013 que la ministre de l’Éducation du gouvernement péquiste, Marie Malavoy, avait annoncé l’attribution de 11 millions de dollars au Centre de formation professionnelle de Sept-Îles pour la construction de ce nouvel édifice.

Le gouvernement de l’époque avait aussi dégagé une somme de 5 millions de dollars pour le Centre de formation professionnelle A.W. Gagné qui se situe à proximité.

Les travaux de construction ont duré plus longtemps que prévu.

Le pavillon Gérard Scherrer du Centre de formation professionnelle de Sept-Îles Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Le ministre de la Santé sortant, Gaétan Barrette, représentait le gouvernement lors de l’inauguration.

Le ministre sortant de la Santé, Gaétan Barrette Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Gaétan Barrette a refusé que la députée sortante du comté de Duplessis, la péquiste Lorraine Richard, prenne la parole lors de la cérémonie, ce qu’elle déplore.

Lorraine Richard, députée sortante de Duplessis, était présente à l'inauguration du centre multifonctionnel G. Scherrer de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

L'attachée de presse du ministre Barrette a indiquée par la suite que cela s'explique par le fait que la chambre est dissoute et que seuls les ministres sont encore en fonction durant la période électorale.

Des étudiants du Centre multifonctionnel G.Scherrer durant les allocutions des officiels Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

L’édifice a été nommé en l’honneur de Gérard Scherrer qui a été le premier directeur de l’éducation des adultes à la Commission scolaire du Fer. Il a par la suite aussi contribué à l’essor de la formation professionnelle au sein de cette commission scolaire à titre de directeur général de 1980 à 1995.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle