« La perte de la Coccinelle après trois générations et sur près de sept décennies devrait provoquer toute une palette d'émotions chez les très nombreux admirateurs dévoués à la Coccinelle », a déclaré Hinrich Woebcken, le PDG de Volkswagen Amérique du Nord.

Le constructeur, qui se remet à peine aux États-Unis du scandale retentissant de moteurs truqués pour masquer le taux de pollution, veut se concentrer sur les voitures familiales plus grandes et les électriques et « n'a pas prévu dans l'immédiat de remplacer » le Käfer (son petit nom en allemand).

Mais M. Woebcken s'empresse d'ajouter « il ne faut jamais dire jamais ».

La production s'arrêtera définitivement en juillet de l'année prochaine dans son usine mexicaine de Puebla au Mexique.

