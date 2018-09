Des parents et des élèves de partout en Matanie pourront, en toute confidentialité, demander des articles scolaires comme des cartables, des stylos ou des cahiers, au cours de l'année scolaire, selon le responsable du projet, Nicolas Vallée.

À la fin de l’année, les élèves jettent beaucoup de matériel, souvent encore en bon état. On veut que ce matériel-là soit utile pour les familles dans le besoin. Nicolas Vallée, responsable du projet École Logique

Le responsable du projet, Nicolas Vallée Photo : Radio-Canada

On veut que les intervenants nous fassent des demandes , ajoute M. Vallée. Elles seront centralisées et traitées par l’équipe du projet. Tout le matériel est inventorié et nettoyé et réparé par les élèves participants.

Mis sur pied par le Centre d'éducation aux adultes et divers partenaires, le projet dispose d'une boîte de récupération située à l'entrée du Centre situé sur l'avenue D'Amours. Les élèves, les parents et les commerçants qui prévoient jeter des fournitures peuvent les y déposer.

Une formation offerte aux élèves

Le projet est le fruit d'une collaboration entre le Centre d'éducation des adultes D'Amours, Emploi Services, le Carrefour jeunesse emploi et COSMOSS. Photo : Radio-Canada

En plus de représenter un bon geste pour l’environnement et pour les familles à faible revenu, École Logique propose un plateau de travail qui servira aussi de lieu de formation.

Des jeunes pourront suivre une formation de 450 heures avec stage qui mène à l’obtention d’un certificat de formation à l’exercice d’un métier semi-spécialisé reconnu par le ministère de l’Éducation.

Le projet a été rendu possible aussi grâce à COSMOSS, Emploi Service et le Carrefour Jeunesse Emploi.

Avec les informations de Michel-Félix Tremblay