Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Francis Perron et Erik Karlsson passent aux Sharks de San Jose.

En retour, les Sénateurs obtiennent quatre joueurs et un choix de premier tour, un choix de second tour et deux choix conditionnels au repêchage.

Les joueurs qui prennent la route d'Ottawa sont Chris Tierney, Rudolfs Balcers, Dylan DeMelo, et Josh Norris.

Francis Perron a évolué durant quatre saisons avec les Huskies de Rouyn-Noranda et remporté la Coupe du Président avec cette formation.