Un texte de Marie Isabelle Rochon

Dans le cadre d’un voyage scolaire à Terre-Neuve-et-Labrador, des élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon se sont arrêtés à l’école francophone Rocher-du-Nord de Saint-Jean pour rencontrer leurs homologues terre-neuviens et pour participer à un atelier d'improvisation théâtrale.

L’activité a brisé la glace et a permis aux élèves d’échanger et de créer des liens.

L’objectif était aussi de faire réaliser aux élèves qu’il existe des jeunes francophones de leur âge à seulement une heure de traversier et quelques heures de route de chez eux. Ce qui m'a vraiment surpris c'est qu'on avait beaucoup en commun même si on vient de différents pays , raconte Xavier Emberly, un élève de l’école Rocher-du-Nord.

Xavier Emberly, élève de l’école Rocher-du-Nord Photo : Radio-Canada/Marie Isabelle Rochon

En raison de la proximité physique et culturelle des deux communautés, les organisateurs souhaitent renouveler ce genre d'expérience en organisant d'autres rencontres entre les élèves francophones de Terre-Neuve-et-Labrador et les élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a une grosse proximité avec la côte Ouest [de Terre-Neuve]. À Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a des Acadiens et sur la péninsule de Port-aux-Port, il y a également beaucoup d'Acadiens , explique Eveline Ross-Phaneuf, agente de communication au conseil scolaire francophone de Terre-Neuve-et-Labrador.

Quelques élèves durant l'atelier d'improvisation Photo : Radio-Canada/Marie Isabelle Rochon

Il s'agissait aussi du premier atelier d'improvisation théâtrale organisé pour les élèves. Le conseil scolaire travaille présentement en partenariat avec le réseau culturel francophone de Terre-Neuve-et-Labrador pour mettre en place des activités d'improvisation théâtrale dans les six écoles de la province.