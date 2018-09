Les travaux, qui seront réalisés au cours de l'automne qui vient, verront la rue Murray devenir piétonnière entre Notre-Dame Ouest et William. Ailleurs aussi, une plus grande place sera faite aux piétons et aux cyclistes.

L’entrepreneur devra remettre en état les infrastructures souterraines, dont certaines sont centenaires, de même que les surfaces de deux rues, à proximité de l'École de technologie supérieure, dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Le réseau d'aqueduc sera notamment remplacé. De plus, le réseau d'égouts sera modernisé de manière à réduire les rejets d'eau dans le fleuve Saint-Laurent. Et l'aménagement a été pensé de manière à permettre la captation des eaux de ruissellement à même les fosses d'arbres.