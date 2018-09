L’ACIA a recensé 12 éclosions partout au pays depuis 18 mois. Elles concernent sept produits différents qui ont fait l'objet de rappels, pour la plupart des croquettes de poulet. Le dernier rappel date de juillet et vise les pépites de poulet de marque Sans Nom (907g), portant la date de péremption du 15 mai 2019 et les frites de poulet sans marque à 10 $ (1,81 kg), portant la date de péremption du 23 mars 2019 en vente chez Loblaws.

Le nombre de cas confirmé depuis mai 2017 au pays est de 419. De ce nombre, 86 personnes ont dû être hospitalisées et trois sont décédées, mais la salmonellose n’est pas la cause directe de ces décès.

Les produits congelés peuvent aussi être contaminés

Devant la multiplication des cas de salmonellose, l’ACIA rappelle à la population que les produits de poulet cru, pané et surgelé peuvent aussi être contaminés et doivent être cuits à une température interne d’au moins 74 degrés Celsius (165 degrés Fahrenheit) afin d’éviter une contamination. Pour mesurer la température d’un produit de poulet congelé, l’ACIA recommande l’utilisation d’un thermomètre numérique et non d’un thermomètre à viande.

Les enfants, les aînés et les personnes immunodéficientes courent un risque plus élevé de contracter des bactéries. Habituellement, les symptômes de la salmonellose surviennent de 6 à 72 heures après l’exposition au produit et peuvent provoquer de la fièvre, des frissons, de la diarrhée, des crampes abdominales, des maux de tête, des nausées et des vomissements.

Des croquettes de marque sans nom et des craquelins « Mini Ritz » ont été visés par des rappels en juillet 2018. Photo : Agence canadienne d'inspection des aliments

Les personnes infectées ressentent les symptômes de quatre à sept jours en moyenne et ces derniers disparaissent normalement sans traitement.

Certaines personnes peuvent toutefois contracter la salmonellose, n’avoir aucun symptôme et quand même transmettre l’infection. Ces personnes peuvent être contagieuses pendant plusieurs jours et même plusieurs semaines dans certains cas.

L’ACIA rappelle que les produits infectés par la salmonellose peuvent avoir un aspect, une odeur et un goût normaux. Il est donc recommandé de suivre les recommandations à la lettre, peu importe le produit de poulet cru.