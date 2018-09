Le saviez-vous?

Inscription sur les listes électorales

Il est possible de s’inscrire sur les listes électorales le jour du scrutin, dans un bureau de vote de sa circonscription. Il suffit d’apporter une preuve d’identité et une preuve de domicile.



« La meilleure preuve au Nouveau-Brunswick est le permis de conduire, car cela satisfait tous les critères nécessaires. Il y a le nom, l’adresse et la signature », indique M. Arseneau. Il précise que la personne doit également résider au Nouveau-Brunswick depuis plus de 40 jours.



Sinon, jusqu’au jour du vote, il est possible de se rendre dans un bureau de directeur de scrutin pour s’enregistrer sur la liste électorale de n’importe quelle circonscription de la province, avec un justificatif de domicile.