Un texte de Maxime Corneau

L’ingénieur géologue Martin Anctil extrait dans sa carrière de Lévis une pierre qui a été utilisée pendant des siècles pour construire la Citadelle de Québec et des fortifications du Vieux-Québec; une pierre patrimoniale nommée Grès vert de Sillery.

Au début 2018, la Défense nationale a publié un appel d’offres pour la restauration du Bastion du roi, une section à l’est de la Citadelle de Québec. Le contrat est estimé à 16,5 millions de dollars.

Plusieurs soumissionnaires ont contacté Martin Anctil pour qu’il leur fournisse son Grès vert de Sillery. Le devis technique était pour M. Anctil sans équivoque: la pierre utilisée pour la restauration devait être celle d'origine, soutient-il.

Contre toute attente, le plus bas soumissionnaire a obtenu le contrat de restauration du Bastion du roi en proposant une pierre provenant des États-Unis, la Pennsylvania Bluestone ou pierre bleue de Pennsylvanie.

M. Anctil martèle que cette pierre ne respecte pas les critères de l’appel d’offres de la Défense nationale, tant sur son origine que les normes techniques à atteindre.

L’appel d’offres exigeait un « grès […] de couleur et de texture correspondantes à celles des pierres à remplacer, de type "Grès vert de Sillery" et extrait sans dynamitage ».

Le géologue cite les Normes pour la conservation des lieux patrimoniaux du Canada. Elles suggèrent « de remplacer les matériaux à l’identique chaque fois que possible ». Les matériaux de remplacement « ne sont normalement utilisés que lorsqu’il est impossible de trouver les matériaux historiques », toujours selon les mêmes normes.

Les trois entreprises de maçonnerie dont les services n’ont pas été retenus dans l’appel d’offres ont confirmé à Radio-Canada qu’elles n’auraient jamais pensé proposer une autre pierre que le Grès vert de Sillery pour ce projet de restauration. Malgré l’utilisation du Grès vert de Sillery, elles ont toutes trois soumissionné un prix inférieur à l’estimation budgétaire de la Défense.

Questionnée sur les prétentions de M. Anctil, la Défense nationale persiste et signe en affirmant que sa pierre choisie « rencontre toutes les exigences du contrat, incluant toutes les exigences techniques recherchées ».

Le député conservateur de Bellechasse–Les Etchemins–Lévis et porte-parole en matière de patrimoine, Steven Blaney, s’est senti interpellé par le dossier. Le fait que la carrière de M. Anctil n’ait pas obtenu le contrat pour fournir les pierres signifie des pertes d’emplois dans sa circonscription.

Ingénieur de formation, M. Blaney estime que le devis a été bafoué par la Défense.