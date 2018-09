Un texte de Mathieu Gobeil

Si une telle opération est désormais faisable – avec des résultats inespérés –, et potentiellement répétable, le débat reste à faire au Canada quant à son encadrement et aux ressources qu’on veut y consacrer.

En France, où plusieurs greffes de visage ont été pratiquées, l’acceptabilité de ces transplantations ne fait toujours pas consensus, même chez les chirurgiens.

En 2004, le Comité consultatif national d’éthique avait jugé que les greffes partielles du visage étaient acceptables en suivant un protocole bien précis, dans le but de redonner « une certaine identité morphologique au visage », une décision qui avait été rendue pour le cas d’Isabelle Dinoire, la première personne qui allait recevoir une transplantation partielle du visage l’année suivante, en 2005.

Le Comité jugeait toutefois qu’une telle greffe expérimentale « ne saurait être présentée comme une solution prochaine accessible et idéale pour les douloureux problèmes des altérations du visage ».

Mais, depuis, une quarantaine de personnes ont eu une greffe partielle ou totale du visage, en France, mais aussi aux États-Unis, en Chine, en Espagne en Turquie, et maintenant au Canada.

Isabelle Dinoire, la première personne à recevoir une greffe du visage, en conférence de presse à Amiens, le 6 février 2006, quelques mois après son opération. Photo : La Presse canadienne/AP Photo/Francois Mori

Dans tous les cas, les patients doivent prendre des médicaments immunosuppresseurs pour le reste de leur vie, afin d’éviter le rejet du greffon. Ces médicaments rendent du même coup le corps plus vulnérable aux infections et augmentent les risques de diabète et de cancer, entre autres. Sans compter le risque de mourir sur la table d'opération.

Les conséquences psychologiques, même d’une greffe réussie à tous points de vue, sont aussi considérables; le patient doit accepter son nouveau visage et réapprendre certaines fonctions comme la parole et la mastication. Le tout requiert un suivi rapproché.

« Il y a deux positions actuellement en France, du point de vue des équipes [médicales]. Une qui est de dire qu’il faut continuer, que cette pratique soit facilitée, que ce ne soit plus une expérimentation, mais vraiment une transplantation d’organe, comme les autres. Et une autre position qui est qu’il faut arrêter pour le moment et réfléchir soit à poursuivre seulement si on trouve un technique qui permette d’éviter les rejets davantage qu’actuellement […] soit aller plutôt vers des travaux de développement de tissus en laboratoire », explique Marie Le Clainche-Piel, qui a suivi des équipes médicales et des patients transplantés du visage dans le cadre de sa thèse de doctorat en sociologie.

La solution actuelle pour reconstruire en tout ou en partie le visage de patients gravement blessés est d’utiliser des greffons issus de leur propre corps. Cette avenue nécessite souvent plusieurs opérations et le résultat n’est pas optimal.

« Pour la plupart des patients [que j’ai interviewés], c’était un enjeu d’être "mieux réparé" [en recevant la face d’autrui] », explique-t-elle.

Pour plusieurs, c’était juste de pouvoir sortir dans la rue, être ordinaire, ne pas être heurté au quotidien, ne pas se faire insulter. C’est vraiment quelque chose d’assez primaire. Marie Le Clainche-Piel, docteure en sociologie

Même si la greffe n’était pas nécessaire à la survie de patients qu’elle a interviewés, elle devenait une opération « socialement vitale », résume Marie Le Clainche-Piel.

D’autres patients, qui avaient subi des opérations de réparation pendant des années, ne voulaient pas de greffe du visage puisque cela signifiait faire table rase de toutes ces années d’opérations, raconte-t-elle.

Des chirurgiens en pleine opération. Photo : iStock

« Ce n’est pas quelque chose qu’on fait à la légère [compte tenu des risques], mais juste dans les situations les plus extrêmes », explique quant à lui le bioéthicien de l’Université de Montréal Bryn Williams-Jones.

« C’est le genre de cas, d’un point de vue éthique, qui justifie une intervention expérimentale parce qu’on est dans une situation de dernier recours. Mais on embarque dans ce projet avec énormément d’humilité et en reconnaissant que c’est une situation ouverte : il y a beaucoup de risques et certainement des risques imprévus. Notre niveau de suivi doit être proportionnellement plus élevé », dit-il.

Toute l’information doit être donnée au receveur, mais aussi à ses proches, pour s’assurer qu’ils prennent une décision éclairée.

On est dans le physique, le psychologique, la réadaptation, la reconstruction de l’identité de la personne. Bryn Williams-Jones, directeur des programmes de bioéthique de l’École de santé publique de l’Université de Montréal

« Et ce n’est jamais juste un individu. Il y a une famille, des proches, qui ont leur perspective, qui veulent aider cette personne à reprendre sa vie. Mais la personne doit s’habituer à un regard différent [qui sera porté sur elle]. Et le regard de l’autre est très puissant dans notre société », rappelle-t-il.

« C’est encore une procédure médicale expérimentale », soutient pour sa part la bioéthicienne et néphrologue Marie-Chantale Fortin, qui a participé à l’écriture de l’avis du comité d’éthique de Transplant Québec sur la greffe de visage. « Il y a seulement 40 cas [dans le monde] depuis 2005. On a des données à court terme sur le risque élevé de rejet, mais on n’a pas de données à long terme sur la survie, sur l’impact autant au niveau psychologique qu’au niveau médical. »

Le don anonyme et les liens entre donneur et receveur

Au Canada et au Québec, les dons d’organes après un décès sont soumis à une politique d’anonymat complet. Le receveur ne peut connaître l’identité du donneur et les proches du donneur ne savent pas qui a reçu le don. Il est néanmoins possible d'échanger des lettres de remerciement anonymes.

Toutefois, dans le cas d’une greffe aussi exceptionnelle et médiatisée que la greffe de visage, l’identité du receveur devient publique et les proches du donneur en prennent forcément connaissance. Transplant Québec s’assure donc au préalable que les proches du donneur acceptent ce fait en consentant au don. L’organisme fait aussi tout en son possible pour que leur processus de deuil soit respecté.

Aux États-Unis, la situation peut être différente, comme le montre un cas récent très médiatisé. Une greffée du visage a pu rencontrer la grand-mère de la donneuse, dans les mois qui ont suivi l'opération. Dans un moment empreint d’émotion, la grand-mère dit reconnaître des parties du visage de sa petite-fille sur la receveuse pendant qu’elle discute avec elle.

« On a toutes sortes de normes en place pour encadrer les relations entre les familles de donneurs et les receveurs pour éviter qu’il y ait des situations d’obligation, d’abus de pouvoir, de commercialisation, pour qu’on reste dans une logique de don et pas de marchandisation du corps », dit Bryn Williams-Jones.

« En même temps, il y a des gens qui vont investir beaucoup d’énergie pour essayer de retrouver le donneur ou le receveur. Pas parce qu’ils cherchent de l’argent, mais parce qu’ils cherchent un lien avec le défunt, un sens à une tragédie », continue-t-il.

« Donc ce n’est pas anodin de dire "non, ça va être anonyme pour tout le monde". Il y a une diversité de façons d’imaginer ces échanges de corps. Ça va être très personnel et c’est forcément ancré dans des visions culturelles qui vont différer d’une personne ou d’une communauté à l’autre », explique le bioéthicien.

Le respect de l'anonymat est un principe fondamental dans le processus de don d'organes. Photo : Radio-Canada/Martin Thibault

Pour les chirurgiens et nombre de patients, l’anonymat est très important puisqu'il permet d’avoir accès à plus de dons et rend possible le geste et la réception d’un organe, indique Marie Le Clainche-Piel.

« Mais pour une partie des patients, ce n’est pas si évident. Ce n’est pas nécessairement qu’ils voudraient rencontrer les proches de leur donneur, mais ils aimeraient en savoir plus et quand bien même on ne leur dit pas, finalement, ils arrivent à avoir des petites infos, à travers les couloirs, en questionnant par-ci par-là », dit-elle.

« J’ai rencontré aussi la famille d’un donneur de mains et ils me disaient qu’ils suivaient les mains de leur enfant lorsque le receveur apparaissait à la télévision [dans des reportages traitant de la greffe]. Donc, dans ces cas-là, il y a des liens qui se font. »

« Des travaux en anthropologie ont mis en lumière que des gens s’attribuent souvent des "caractéristiques" de leur donneur, surtout quand c’est un donneur décédé qu’ils ne connaissent pas », explique Marie-Chantal Fortin. Par exemple, des receveurs de reins, qui raffolaient d'un aliment en particulier depuis leur greffe, attribuaient ce nouveau goût à leur donneur. « C’est documenté que la transplantation d’organes peut modifier un peu l’identité ou la définition des gens », remarque la bioéthicienne.