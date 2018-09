Celui-ci a annoncé jeudi que la Société des poneys de Terre-Neuve pourra bénéficier d'un bail de 50 ans sur une terre de la Couronne de 10 hectares près de Hopeall, dans l’est de l’île de Terre-Neuve.

L’organisme voué à la conservation de cette espèce équine rare compte utiliser ces terres pour y aménager des pâturages, favoriser la reproduction des poneys et entend y construire le Parc patrimonial du poney de Terre-Neuve.

Annie of Avalon, une femelle poney de Terre-Neuve, entourée du ministre des Pêches et des Ressources des terres Gerry Byrne et de l’artiste Clifford George, militant pour la conservation de l’espèce. Photo : @@FLR_GovNL / Twitter/Ministère des Pêches et des Ressources des terres, T.-N.-L.