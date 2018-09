Avec les informations de Boualem Hadjouti

L'Association compte joindre près de 5000 élèves du primaire et du secondaire pendant une année.

Des représentants de l'association vont partager leurs connaissances sur tout ce qui touche la forêt et l'environnement par le biais d'activités éducatives et ludiques .

C'est important parce que nos régions sont forestières, la forêt est près de nous et des familles. On trouve ça important d'apporter des connaissances et de nouvelles façons de voir la forêt et la façon de voir la foresterie, comment ça fonctionne et les métiers aussi qui sont reliés à la forêt et la foresterie. C'est pour transmettre ces connaissances-là et piquer la curiosité des enfants de très bas âge , explique Roxanne Mailhot, naturaliste à l'AFAT.

L'AFAT organise des activités de sensibilisation auprès de la clientèle scolaire depuis près de 45 ans.