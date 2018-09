L'entreprise municipale répond à l’appel à l’entraide lancé par Duke Energy, alors que les compagnies d’électricité américaines se préparent à faire face aux nombreux dommages que pourrait causer la tempête de catégorie 2 sur l'échelle de Saffir-Simpson.

Nos voisins du Sud se préparent à faire face à un ouragan qui pourrait être l’un des pires à frapper les États-Unis depuis plusieurs années. Des employés d’Hydro Ottawa vont affronter la tempête pour leur venir en aide. Je les en remercie et je suis fier d’eux , a déclaré dans un communiqué Bryce Conrad, président et chef de la direction d'Hydro Ottawa.

Le savoir-faire de nos équipes spécialisées s’avérera très précieux en ces temps difficiles. Déclaration de Bryce Conrad, président et chef de la direction d'Hydro Ottawa.

Jeudi en fin d'avant-midi, l'oeil de l'ouragan se trouvait toujours à 230 km des côtes, mais déjà, on faisait état d'au moins 6000 foyers privés d'électricité.

Le groupe de travailleurs qui se rend en Caroline du Nord est composé de 12 techniciens de lignes électriques, d’un spécialiste de la sécurité et d’un contremaître.

Hydro Ottawa avait envoyé des équipes pour aider à rebrancher les clients en Géorgie après le passage des ouragans Harvey et Irma en 2017, ainsi qu’au Connecticut et au New Jersey après celui de l’ouragan Sandy en 2012.

Hydro Ottawa et les autres compagnies d’électricité membres du North Atlantic Mutual Assistance Group (NAMAG) se prêtent mutuellement assistance en cas de catastrophe, sans réaliser de profits, en dépêchant de l’équipement et des travailleurs qualifiés.