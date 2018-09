« Je pensais à lui et à ce qu’on pourrait faire pour l’aider », écrit le directeur général des Blades de Saskatoon, Colin Priestner, sur le site officiel de l’équipe.

« Ses parents ont été assez généreux pour me permettre d’aller lui rendre visite à l’hôpital pour qu’on puisse lui témoigner notre soutien. Je lui ai dit qu’on voulait qu’il fasse partie de l’équipe. À ce moment, on ne savait pas exactement quelles seraient ses capacités physiques, mais à la fin de l’été, il avait fait beaucoup de progrès. On a discuté de plusieurs possibilités avec lui, de ce avec quoi il serait à l'aise. C’est devenu évident qu’il souhaitait continuer de s'engager dans les opérations générales d’une équipe de hockey », explique Colin Priestner.

Xavier LaBelle, 18 ans, a subi plusieurs blessures le 6 avril 2018, lors de la collision entre un semi-remorque et l’autocar des Broncos de Humboldt, tuant 16 personnes et en blessant 13 autres. Depuis, celui qui a gradué de l’École canadienne-française de Saskatoon en juin poursuit sa réadaptation dans la Ville des Ponts.