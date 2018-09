Un texte de Fanny Bédard

Des chercheurs de partout au Canada ont analysé le microbiote intestinal de 757 bébés issus de la population en général à l’âge de trois à quatre mois et ont plus tard noté leur poids à l’âge d’un an et trois ans. Ils se sont aussi intéressés à l’exposition des enfants à des produits désinfectants, des détergents et des produits ménagers écologiques à leur maison.

D'après leurs recherches, les enfants vivant au sein de foyers où des désinfectants sont utilisés au moins une fois chaque semaine ont deux fois plus de chances d’avoir des niveaux élevés de Lachnospiraceae, une bactérie présente dans leur microbiote intestinal, à l’âge de trois à quatre mois.

« À l'âge de trois ans, leur indice de masse corporelle (IMC) était plus élevé que ceux des enfants qui n’avaient pas été exposés à une importante utilisation de désinfectants quand ils étaient bébés », rapporte dans un communiqué Anita Kozyrskyj, chercheuse principale de cette étude et professeure en pédiatrie à l’Université de l’Alberta.

Mieux, les nettoyants écologiques ?

Les chercheurs ont également trouvé que les bébés vivants dans des foyers utilisant des nettoyants écologiques présentaient des microbiotes différents et qu’ils étaient moins susceptibles d’être en surpoids à l’âge de trois ans.

Toutefois, ils n’ont pu prouver que les changements dans la flore intestinale de ces petits étaient la cause de ce risque moins élevé de surpoids. Les chercheurs suggèrent ainsi que l’utilisation de produits écologiques est peut-être liée à des habitudes de vie plus saines chez les mères, de même qu'à de meilleures habitudes alimentaires contribuant à une flore intestinale plus en santé et un poids plus sain.

Les produits nettoyants antibactériens peuvent changer le microbiome [ensemble des microbiotes] environnemental et changer les risques de surpoids chez l’enfant. Anita Kozyrskyj, professeure au département de pédiatrie de l'Université de l'Alberta

Anita Kozyskyj soutient que de nouvelles études sont requises pour classifier les produits ménagers par ingrédients. Selon elle, l’impossibilité de le faire représente une limite de l’étude.