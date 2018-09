Un texte de Camille Laventure

Les applis suivantes sont toutes gratuites dans leur version de base et sont offertes en français.

Waze

Si Google Maps est bien établi partout dans le monde, Waze commence à se tailler une place de choix dans l’espace de stockage de nos téléphones. L’appli fonctionne grâce à ses utilisateurs, qui avertissent les autres usagers de la route des accidents ou des dérangements dans le réseau. Waze vous proposera le chemin le plus rapide pour vous rendre à destination et vous suivra tout au long du trajet, à l’instar de la version Google.

Sur la route

Avez-vous déjà rêvé d’être un espion? Cette application vous permet presque d’atteindre votre objectif! Sur la route rend accessible aux utilisateurs le réseau de caméras de surveillance routières du ministère des Transports du Québec. Vous pouvez donc garder un œil sur les grandes artères que vous êtes sur le point d’emprunter et choisir votre parcours en conséquence.

Québec 511

Cette application du ministère des Transports est une mine d’informations à propos de l’état des routes, partout au Québec. Vous y trouverez notamment l’inventaire des travaux routiers, les événements en cours sur le réseau (accidents, inondations, etc.), l’état de la circulation ou encore de l’information sur les ponts fédéraux. Vous pouvez également activer les notifications pour rester au courant des nouvelles entraves qui se présentent sur votre chemin.

HERE WeGo

Cette application vous permet non seulement de voir quel trajet est le plus rapide pour vous rendre à destination selon les bouchons de circulation, mais compare aussi presque tous les moyens de transport disponibles : voiture, transport en commun, vélo, à pied, taxi et même autopartage (par exemple Car2go). Cette variété permet à l’appli d’être plus complète que Google Maps. Pour chaque trajet, HERE WeGo évalue le temps qu’il vous faudra pour vous rendre du point A au point B ainsi que le montant que vous devrez débourser.

INRIX Traffic

Fonctionnant un peu à la façon de Waze, INRIX compte sur ses utilisateurs pour améliorer son évaluation de la circulation et vous propose l’itinéraire le plus rapide vers votre destination. Le gros plus : lorsque vous entrez un lieu dans l’appli, celle-ci vous montre les stationnements à proximité et vous informe sur les tarifs et les places disponibles dans chacun d’eux.

Netlift

Netlift est une application de covoiturage en bonne et due forme. Elle permet aux chauffeurs de se trouver des passagers, et vice-versa. À chaque « course », les passagers paient un montant au chauffeur grâce à l’appli, qui sera plus ou moins élevé selon la distance à parcourir et le prix du stationnement à destination.

Navmii GPS Canada

Navmii ne réinvente pas la roue du côté de la navigation GPS et du calcul du trafic. Son arme secrète est sa capacité à fonctionner sans les données cellulaires (hors-ligne). Il s’agit donc de l’appli idéale pour les détenteurs d’un forfait cellulaire qui inclut peu de ces données ou pour les voyageurs. Vous devez télécharger votre itinéraire avant de pouvoir l’utiliser hors-ligne. Il est à noter, cependant, que la fonction de calcul du trafic n’est pas active lorsque vous vous déplacez en mode hors-ligne.

Visitez notre portail consacré à la rentrée