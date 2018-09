Le chef de la police de Windsor, Al Frederick, et le maire, Drew Dilkens, étaient présents à la réunion pour écouter les différents intervenants sur le thème de l'itinérance.

Prenons un bâtiment vraiment gros et préparons-nous pour l’hiver , dit Christine Wilson-Furlonger ajoutant que la ville pourrait notamment nettoyer et installer l’électricité et le chauffage dans un entrepôt et que les nouveaux policiers qui arriveront prochainement à Windsor pourraient même apporter leur aide au programme.

Street Help propose aussi d'installer des tentes, mais cette idée ne semble pas faire l'unanimité selon Mme Wilson-Furlonger.

Nous avons besoin de quelque chose de plus digne , soutient en effet Shane Mitchell, membre de l'association des résidents du quartier Olde Walkerville. Il s’inquiète du fait qu’un village de tentes puisse vite ressembler à un bidonville.

Bien sûr, cela déplairait aux propriétaires ou aux commerçants locaux d’avoir un village de tentes installé à côté de chez eux. Je ne pense pas que ce serait adéquat pour les gens qui en ont besoin, et nous pouvons faire bien mieux. Shane Mitchell, résident de Windsor

M. Mitchell souligne que Windsor a besoin d'une solution durable et non pas temporaire comme un entrepôt qui accueillerait les sans-abris en ne leur fournissant que le minimum nécessaire.

Il suggère la création de micromaisons comme celles qui ont été construites pour les personnes vulnérables dans certaines villes américaines.