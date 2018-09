S’il remporte les élections, son gouvernement améliorera de façon importante l’expansion des services à large bande dans les régions rurales , a déclaré Brian Gallant lors d’un arrêt à Napan, jeudi matin.

Le chef libéral explique qu’il s’agit d’un partenariat entre son gouvernement sortant et l’entreprise Xplornet pour une vitesse de 100 Mb/s dans le cas des téléchargements et de 10 Mb/s pour les téléversements dans la plupart des régions rurales de la province.

Le projet est déjà en cours de réalisation et devrait s’achever d’ici la fin de 2019, indique Brian Gallant.

Bannir les sacs d'épicerie en plastique

Les libéraux se sont également engagés à interdire les sacs d'épicerie en plastique s'ils sont réélus. Ils encourageraient du même coup l'émergence d'une nouvelle filière agricole qui cultiverait du chanvre pour servir à la production de sacs réutilisables et écologiques.

Le Nouveau-Brunswick deviendrait ainsi la dernière province, avec l'Île-du-Prince-Édouard, à bannir l'usage de sacs d'épicerie en plastique à usage unique.

Poursuivre l'investissement dans le tourisme

Un peu plus tard, à Lamèque, le chef libéral a annoncé son intention d’allonger de deux ans la stratégie de son gouvernement sortant en matière de tourisme et d’y consacrer 25 millions de dollars de plus (pour un total de 125 millions de dollars sur 10 ans).

L’objectif, a-t-il précisé, est de faire croître la part du produit intérieur brut du Nouveau-Brunswick attribuable au tourisme à 2 milliards de dollars d’ici 2025, et par la suite à 2,2 milliards de dollars en 2027 .

À l'heure actuelle, selon les libéraux, le tourisme apporte 1,3 milliard de dollars au PIB du Nouveau-Brunswick.