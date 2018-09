Un texte de Nicolas Vigneault

« L'élastique est pas mal étiré », admet d'emblée Guy Roy, président d'Industries PF. Son entreprise se spécialise dans la production de pièces qui entrent dans la fabrication de sommiers et de clôtures de bois.

En plus d'être frappé par la surtaxe de 20 % sur le bois d'oeuvre, le manufacturier de Saint-Martin a dû composer avec la montée vertigineuse du prix de la matière première qui a augmenté de plus de 30 % en un an.

Industries PF assemble de plus en plus de produits puisque les produits finis ne sont pas touchés par les surtaxes américaines Photo : Radio-Canada

Nuisible à la compétitivité

Tous ces facteurs combinés ont un impact direct sur la capacité de l'entreprise à offrir des produits à prix compétitifs.

« Les gens commencent à parler de regarder d'autres options. Au lieu d'aller vers le bois, ils vont regarder des produits de composite parce que là, on a atteint un prix plafond », précise M. Roy.

Afin de contrer l'effet de la surtaxe, Industries PF assemble de plus en plus de produits comme des clôtures de bois pour les envoyer aux États-Unis, puisque les produits finis ne sont pas touchés par les mesures protectionnistes américaines.

L'entreprise a aussi robotisé une partie de ses installations même si le contexte actuel rend les investissements plus difficiles.

Guy Roy, président d'Industries PF à Saint-Martin en Beauce, une entreprise spécialisée dans la production de pièces qui entrent dans la fabrication de sommiers et de clôtures de bois. Photo : Radio-Canada

Lorsqu'on a une pression sur les prix qui vient faire une pression sur la profitabilité, les investissements ne sont pas toujours aussi faciles et accessibles qu'on pourrait le faire en temps normal. Guy Roy, président d'Industries PF

L'acier aussi touché

À quelques dizaines de kilomètres de là, le groupe CAMNOR, qui possède trois usines de construction de pièces d'acier en Beauce, vit les mêmes défis.

Depuis plusieurs mois, l'entreprise doit composer avec une surtaxe de 25 % sur les pièces d'acier non assemblées acheminées chez nos voisins du sud.

« De ce qu'on a compris jusqu'à maintenant, c'est que lorsqu'une pièce est simplement coupée ou a simplement des trous de chaque côté sans aucune soudure, ces produits-là deviennent taxables », dit David Drouin, vice-président du groupe CAMNOR.

David Drouin, vice-président du groupe CAMNOR. Photo : Radio-Canada

Le groupe emploie plus de 300 personnes au Canada et achemine près de 40 % de sa production aux États-Unis. Pour un projet d'un million de dollars, CAMNOR doit ajouter plus de 30 000 $ à la facture de ses clients en raison de la nouvelle tarification imposée par le pays de l'oncle Sam.

« C'est certain qu'il faut ajouter ces montants-là à la soumission, mais effectivement, la compétition est forte et ce qui se passe, c'est qu'on soumissionne contre des Américains, des usines qui sont directement aux États-Unis, donc ça peut avoir directement un impact sur nos soumissions et sur le fait qu'on ait un projet ou qu'on l'ait pas », confirme M. Drouin.

Le groupe CAMNOR possède trois usines de construction de pièces d'acier en Beauce Photo : Radio-Canada

Inquiétudes

Pour les employés, les nouvelles provenant de nos voisins du sud soulèvent une certaine inquiétude.

« On voit comme tout le monde ce qui se passe. C'est l'avenir qui va nous dire ce qu'il en est, mais oui, ça peut créer une certaine incertitude », dit Daniel Lessard, employé de Quirion Métal.

Pour le moment, la vigueur de l'économie nord-américaine a permis d'éviter des mises à pied. Mais la situation actuelle amène la direction de CAMNOR à envisager la construction d'une usine aux États-Unis.

« Ça fait partie des options. C'est quelque chose qu'on regarde parce que si à quelque part demain matin la barrière se referme aux États-Unis, on veut continuer à faire affaire là-bas », dit David Drouin.

Si la détermination beauceronne a permis jusqu'à maintenant à la région de garder la tête hors de l'eau, il faudra un peu répit pour permettre aux entreprises de reprendre leur rythme de croisière.

« On espère qu'on puisse voir clair dans ce jeu-là dans les prochains mois », conclut le vice-président de CAMNOR, David Drouin.