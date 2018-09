Les jeudis de 8 h 30 à 10 h 30, les usagers jeunes et moins jeunes peuvent venir prendre un petit déjeuner, œufs brouillés, fruits frais, café, offert gratuitement ou sur contribution volontaire.

L’organisme souhaite aider à sortir de l’isolement des personnes plus démunies des secteurs de Sainte-Foy et Sillery, mentionne Stéphane Paradis, directeur général de La baratte.

« À Sainte-Foy, il y a des poches de pauvreté qui sont noyées dans la grande richesse. On peut avoir des blocs appartement où les jeunes et moins jeunes sont en colocation où on est en grande pauvreté, mais il y a des maisons à 350 000 $ juste à côté », souligne M. Paradis.

Le service est ouvert à tous. Une intervenante sociale est aussi sur place pour favoriser le dialogue, mentionne par ailleurs l’intervenante Rosanne Lampron.

L'organisme La Baratte offre un déjeuner populaire chaque semaine pour briser l'isolement des personnes vulnérables Photo : Radio-Canada/Nicole Germain

« C’est important d’aller voir les gens, entendre ce qu’ils ont à dire. Il y a des gens qui n’ont pas beaucoup de familles, d’amis qui se sentent vraiment seuls, donc c’est important d’aller les voir, de les écouter tout simplement, d’offrir une oreille, une présence. »

L’organisme s’attend à recevoir quelque 25 personnes par semaine.

Jeudi matin, quelques usagers avaient déjà adopté le service, dont Benjamin Toubol, étudiant à la maitrise en études internationales à l’Université Laval qui a découvert les petits-déjeuners populaires avec des amis.

« Ça permet de sortir de sa solitude du début en tant qu’étudiant étranger et en soi c’est vraiment une bonne idée de venir ici », dit le jeune homme.

Pour le moment, le service de la Baratte sur la rue Boivin est offert une fois par semaine, mais pourrait être offert une journée de plus si la demande se fait sentir.