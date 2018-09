Le véhicule transportait 37 passagers lorsqu'il a dévié de sa voie et heurté une paroi rocheuse sur l'autoroute 401. Trois personnes sont mortes. De nombreuses autres ont été blessées dans la collision et ont été traitées au Canada avant de retourner en Chine.

Miryam Gorelashvili, une avocate d'Ottawa, représente 22 passagers de la région de Shanghai qui ont subi des lésions cérébrales ou des fractures. Certains ont également reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique, dit-elle.

Certains d'entre eux ont vu des membres de leur famille et des amis mourir essentiellement sous leurs yeux , a déclaré Mme Gorelashvili, avocate spécialisée dans les préjudices corporels chez MG Law.

En plus du stress et du traumatisme de l'accident, ils doivent faire face à des problèmes d'assurance. Miryam Gorelashvili, avocate

Aucune poursuite judiciaire n'a encore été intentée au nom des survivants.

L'interprète Chunlin Huang reste en contact avec les survivants de l'accident. Photo : Radio-Canada/Ashley Burke

Plusieurs traitements

Mme Gorelashvili a indiqué que de nombreuses victimes de l'accident ont besoin de traitements, y compris de la physiothérapie et de la psychothérapie.

Étant donné que leur compagnie d'assurance voyage est basée en Chine, elle ne couvrait que les 30 premiers jours après l’accident. Les survivants paient maintenant eux-mêmes les traitements, a souligné l'avocate.

L'assureur de la compagnie d'autobus, Safety Insurance, n'a pas encore évalué les blessures des passagers et n'a pas couvert un seul traitement médical lié à leur réadaptation , a-t-elle dit.

C'est un processus très difficile. Il y a un sentiment d'anxiété, un sentiment de frustration. Ce sont des gens patients dans l'ensemble, mais ils ont l’impression que s'ils paient pour quelque chose, ils craignent de ne pas être remboursés. Miryam Gorelashvili, avocate

Inquiétude généralisée

La majorité des passagers sont des personnes âgées retraitées qui ne parlent pas anglais. MG Law a embauché une interprète, Chunlin Huang, qui communique quotidiennement avec les survivants.

Mme Huang a précisé que certaines des victimes ont dû emprunter de l'argent à des membres de leur famille pour payer leur réadaptation, tandis que d'autres ont dû puiser dans leurs économies de retraite. Leurs économies étaient destinées à leur avenir, à leur retraite , a-t-elle raconté.

Une survivante, une femme célibataire qui n'a pas de famille pour s'occuper d'elle a confié qu'elle avait des pensées suicidaires , a soutenu l’interprète.

Une autre survivante, Xiangjun Cai, 72 ans, a été submergée par des factures médicales liées à une fracture du crâne et à d'autres blessures qu'elle a subies lors de l'accident.

Xiangjun Cai, 72 ans, a subi une fracture du crâne lors de l'accident. Photo : .

Une autre femme, Min Gu, 58 ans, a également subi des fractures du crâne et de l'os du visage pendant ce qui était censé être des vacances de détente avec les parents de son gendre.

Ses enfants ont essayé de s'occuper d'elle, mais ont informé le cabinet d'avocats ottavien qu'ils voulaient qu'un employé prenne la relève, un service évalué à plus de 10 000 $ par MG Law.

Mme Gu a également besoin de chirurgie, d'ergothérapie et de traitements supplémentaires pour ses troubles de stress post-traumatique, selon le cabinet d'avocats.

Min Gu, 58 ans, avant et après l'accident d'autocar. Photo : .

L'assureur est « en parfaite conformité »

Safety Insurance, dont le siège social est situé à Boston, au Massachusetts, a retenu les services d'une société canadienne pour traiter les demandes de remboursement des frais médicaux. Sedgwick-Cunningham Lindsey Canada Claims Services ltée a refusé la demande d'entrevue de CBC/Radio-Canada, mais a répondu par courriel.

Le traitement de cette affaire s'est fait dans le plein respect des conditions de la police d'assurance et de toutes les lois applicables du lieu où le sinistre s'est produit , a écrit un représentant de Sedgwick-Cunningham Lindsey Canada Claims Services ltée, Trevor Crowne.

Mme Gorelashvili a indiqué que MG Law prévoit envoyer deux ergothérapeutes et un travailleur en réadaptation de Toronto à Shanghai, en octobre, pour évaluer les blessures des victimes de l’accident.

Elle s'attend à ce que cela coûte environ 80 000 $, et rien ne garantit que l'assureur de la compagnie d'autocar acceptera les rapports d'évaluation, a précisé Mme Gorelashvili.