Les humains préhistoriques sont soupçonnés depuis longtemps d'avoir exterminé ces oiseaux qui vivaient exclusivement à Madagascar et atteignaient 500 kg, mesuraient 3 mètres de haut et pondaient des œufs géants, plus gros que ceux des dinosaures.

Un œuf d’oiseau-éléphant de Madagascar a été vendu en 2013 chez Christie's à Londres et a été comparé avec celui d'une poule. Les œufs d’oiseaux-éléphants peuvent s’envoler au prix de 50 000 $ chez les encanteurs. Photo : Reuters/Suzanne Plunkett

Des marques révélatrices

La présence de marques de coupe et de fractures associées à la chasse et à la boucherie sur des os fossilisés est la preuve, selon le scientifique James Hansford et ses collègues de la Société zoologique de Londres au Royaume-Uni, que les oiseaux-éléphants de Madagascar ont été chassés et massacrés par les humains préhistoriques pour se nourrir.

Les os fossilisés portent des marques associées à la chasse et la boucherie des humains. Photo : ZSL

Une présence humaine à repenser

Les paléontologues ont ensuite utilisé des techniques de datation au radiocarbone pour déterminer quand ces oiseaux géants ont été tués, ce qui a permis de réévaluer le moment où les humains ont atteint l’île géante africaine.

Surprise! Leurs résultats montrent qu’ils ont été tués il y a environ 10 500 ans par des humains. C’est beaucoup plus tôt que ce qu'on imaginait au sujet de la présence humaine sur l’île de l’océan Indien.

Jusqu'à présent, des artéfacts et des ossements de lémurs laissaient à penser que les premiers humains à coloniser Madagascar étaient arrivés sur l'île il y a 2500 à 4000 ans.

« Nous savions déjà que la mégafaune de l’île (éléphants, hippopotames, tortues géantes et lémuriens géants) avait totalement disparu il y a moins de 1000 ans. Il y avait un certain nombre de théories sur les raisons pour lesquelles cela s'est produit, mais l'étendue de la participation humaine n'était pas claire », explique James Hansford.

Nos recherches fournissent des preuves de l'activité humaine à Madagascar plus de 6000 ans plus tôt que prévu. Une théorie d'extinction radicalement différente est donc nécessaire pour comprendre l'énorme perte de biodiversité qui s'est produite sur cette île. James Hansford

Les humains semblent avoir coexisté avec les oiseaux-éléphants et d'autres espèces aujourd'hui disparues pendant plus de 9000 ans, apparemment avec un impact négatif limité sur la biodiversité pendant la majeure partie de cette période.

Les restes fossilisés ont été mis au jour en 2009 dans la rivière Christmas dans le centre-sud de Madagascar. Photo : ZSL

Une population mystérieuse

Cette nouvelle connaissance bouleverse notre compréhension des premiers peuplements à Madagascar.

Nous savons qu'à la fin de l'ère glaciaire, alors que les humains n'utilisaient que des outils de pierre, un groupe d'humains a mis le pied à Madagascar. Patricia Wright, Université Stony Brook

« Nous ne connaîtrons pas l'origine de ces personnes avant d'avoir trouvé d'autres preuves archéologiques, mais nous savons qu'il n'y a aucune preuve de leurs gènes dans les populations modernes », poursuit Mme Wright, qui a également participé aux présents travaux.

Les chercheurs James Hansford et Pat Wright prennent la pose avec des os d’oiseaux-éléphants. Photo : ZSL

La question reste entière : qui étaient ces gens? Et quand et pourquoi ont-ils disparu? Patricia Wright

Le détail de ces travaux est publié dans la revue Science Advances (en anglais).